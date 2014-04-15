موقع إلكتروني للرد على الشائعات الفلكية

أبها - سعيد معيض

نتيجة لكثرة الاشاعات والأنباء الفلكية غير المؤكدة التي تنتشر بكثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت، فقد قام المشروع الاسلامي لرصد الأهلة ومقره أبو ظبي بإنشاء موقع متخصص لتفنيد هذه الشائعات بأسلوب علمي موثق، وحول هذا المشروع قال المهندس محمد عودة رئيس المشروع الاسلامي لرصد الأهلة إن هذا الموقع ينطلق من مقولة "ليس كل شائع صحيح، وليس كل صحيح شائع" ولذا كان من الواجب علينا كجهة فلكية توضيح الحقائق العلمية للجمهور ومحاربة مثل هذه الاشاعات بأسلوب علمي رصين، وأشار المهندس عودة أن هذا العصر يتميز بتدفق المعلومات والأخبار فيه بشكل كبير لا سيما عبر الإنترنت فالكلّ يروّج بضاعته، إذ ما أسهل انتشار الأخبار بكبسة زر، وما أيسر انتشار الشائعات والمغالطات. لذا فإن علينا أن نستقصي الحقيقة فنميّز بين الصحيح والخطأ، وندرك الفرق بين الصادق والكاذب. وهنا في هذا الموقع نعرض أكثر الشائعات والمغالطات الفلكية أو العلمية انتشاراً، لنفنّدها بأسلوب علميّ موثّق تحرياً للحقيقة لنضيء شمعة تساهم في تبديد ظلام الجهل الدامس الذي يعاني منه المجتمع العربي لا سيما في مجال الحقائق الفلكية.

وعن الموقع أوضح المهندس عودة أن الموقع ينقسم في صفحته الرئيسية إلى قسمين؛ القسم الأول للرد على الإشاعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتس آب أو تويتر أو الفيسبوك، وفي هذا القسم نكتفي بنقل الإشاعة والرد السريع عليها لأن معظمها لا يحتاج إلى رد مفصل. أما القسم الثاني فهو عبارة عن مقالات مفصلة للرد على إحدى الإشاعات بشكل علمي مفصل.