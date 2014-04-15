إغلاق 28 منشأة طبية خاصة مخالفة في الرياض

اصدرت وزارة الصحة قرارا بإغلاق 25 منشأة طبية خاصة بالرياض بعد رصد مخالفات شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو بموجب تراخيص منتهية،بالإضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية.

قرار الاغلاق صدر بناء على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من مخالفات .

وتتمثل هذه القرارات في إغلاق تسع ( 9 ) مجمعات طبية بالإضافة إلى (5) مستوصفات ، و(5) مجمعات ومستوصفات للأسنان و(6) مراكز بصريات ومركز علاج طبيعي نسائي ومختبر طبي وعيادة طبية نتيجة لوجود مخالفات نظامية بعد عرضها على لجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض، وذلك لوجود عدد من المخالفات النظامية التي تتراوح بين عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر الطبية أو العمل بدون الحصول على تراخيص نظامية للعمل أو وجود النقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع بالإضافة إلى أن بعض هذه المجمعات تعمل بدون الحصول على التراخيص النهائية ، أو بتراخيص منتهية للكوادر أو المنشآت وبعد العرض على لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة صدر بحقها قرارات الإغلاق .