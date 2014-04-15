محافظ الرس يستقبل مجلس إدارة جمعية المعوقين

استقبل محافظ الرس المكلف محمد بن عبدالله العساف أعضاء مجلس إدارة جمعية المعوقين والذي تم تشكيله مؤخراً برئاسة محمد العوفي وبقية الأعضاء.

وقد رافق أعضاء الجمعية في الزيارة عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وشاركوا في الاجتماع الذي تم مع المحافظ حيث نقل البعض منهم معاناتهم وتحدثوا مع المحافظ ومنهم أحد الصغار الذي تكلم بصراحة أعجبت الجميع حين قال للمحافظ: "نحن أمانة في أعناقكم فاخدمونا" وقد كان لهذه الكلمات المعبرة وقعاً واضحاً في قلوب الجميع الذين تعاهدوا على تقديم كل ما في وسعهم لخدمة هذه الفئة الغالية على نفوسهم مؤكدين أن هذا هو أقل الواجبات تجاههم، كيف لا وقد حثهم على ذلك الدين الحنيف بتعاليمه السمحة وأكدت على ذلك كثيراً الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.

وقد تمت خلال الاجتماع مناقشة الرؤى والمقترحات المستقبلية فضلاً عن بعض الأعمال التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أثنى محافظ الرس على رئيس مجلس إدارة الجمعية مقدراً حرصه الكبير والواضح على نجاح العمل داخل الجمعية وهو نابع من حبه لمحافظته وسعيه لخدمتها بمختلف الوسائل، كما قدم العساف بالغ شكره لمنيع الضويان على مساهمته بجزء من رواتب العاملين بالجمعية وعلى عضو الجمعية عبدالعزيز الغفيلي على تكفله بتأثيث صالة اجتماعات الجمعية وإقامة حفل خاص للمعاقين والداعمين لهم من أعضاء مجلس الإدارة السابقين وغيرهم.