السبيعي لـ«الرياض»: زيارة الأمير منصور بن متعب «للشمالية» دعم لمسيرة التطور

قدم رجل الأعمال ومالك مؤسسة أشبال الديار للمقاولات الأستاذ ناصر بن عبدالله السبيعي أجمل الترحيب بقدوم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بمناسبة زيارته الميمونة لمنطقة الحدود الشمالية "عرعر، رفحاء، طريف" لدعم واستمرار مسيرة الخير والعطاء والنهضة وتذليل كافة الصعوبات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في ظل قيادتنا الرشيدة، وقال السبيعي يسرني بهذه المناسبة الطيبة أن ارفع أسمى آيات الترحيب بسموه الكريم راجياً من الله العلي القدير أن يسدد على طريق الخير خطاه ونثمن ما يقدمه من دعم وتشجيع للبلديات والمقاولين في مختلف المجالات.

ونوه الاستاذ السبيعي بما تشهدة منطقة الحدود الشمالية من تطور في شتى المجالات بمتابعة وتوجيه مباشر من قبل سمو أمير المنطقة صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، كما وجه شكره لأمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد على جهوده المثمرة لكل مامن شأنه الصالح العام.

واضاف الاستاذ ناصر السبيعي ويحظى قطاع المقاولات التي هي إحدى الركائز لتطوير هذا الوطن الغالي علينا جميعا، بمتابعة من سموه الكريم، موضحاً ان مؤسسة أشبال الديار للمقاولات نفذت كثيراً من المشروعات الحكومية الكبيرة في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة الحدود الشمالية وخاصة مشاريع بلدية محافظة رفحاء التي تخدم المواطن في هذه المحافظة، بفضل الثقة الكبيرة من المسؤولين في المنطقة بالمؤسسة، وتعتبر مؤسسة أشبال الديار هي إحدى المؤسسات الرائدة في نشاطات المقاولات العامة، وقد نالت المؤسسة عدة جوائز تقديرية من الجهات الحكومية بالمنطقة نظير الاعمال والمشاريع التي نفذتها في وقت قياسي مقروناً بأعلى مستوى من الدقة في التنفيذ والمواصفات الهندسية.

وفي الختام اسأل الله ان يحفظ قياداتنا الرشيدة، وان يديم على بلادنا امنها واستقرارها ورخاءها انه سميع مجيب.