وزير الخارجية الجزائري يصل الرياض

الرياض واس

وصل معالي وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مساء أمس إلى الرياض. وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر محمود بن حسين قطان، ومعالي سفير الجزائر لدى المملكة الدكتور عبدالوهاب دريال ، والقنصل العام الجزائري صالح عطية.