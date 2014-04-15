استشهاد جندي في اعتداء مسلح من داخل الأراضي اليمنية

استشهد جندي وأصيب آخر صباح أمس الاثنين جراء تعرضهما لإطلاق نار من مجهولين في قطاع الدائر بمنطقة جازان على حدود المملكة العربية السعودية مع الجمهورية اليمنية.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الثانية من صباح أمس، وأثناء قيام دوريات حرس الحدود بمركز حمر بقطاع الدائر بأداء مهامها على الحدود، تعرضت لإطلاق نار كثيف من مجهولين داخل الأراضي اليمنية مما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل، وقد نتج عن ذلك استشهاد الجندي أول محمد بن علي هادي خبراني تغمده الله بواسع رحمته وتقبله من الشهداء، وإصابة الجندي محمد بن عبده محمد العذيقي ونقله إلى المستشفى لتقلي العلاج والرعاية الطبية.

وأوضح أنه سيتم معاملة الجندي أول محمد بن علي خبراني معاملة شهداء الواجب، مؤكداً أن الجهات الأمنية المختصة باشرت في متابعة هذا الاعتداء الآثم وتحديد المسئولين عنه وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية في اليمن الشقيق.

وشدد المتحدث الأمني على أن هذه الاعتداءات الغادرة لن تثني رجال الأمن عن تنفيذ مهامهم في حراسة وحماية حدود الوطن والتصدي لجميع أنواع المحاولات التي تستهدف الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة.

من جهته, أفاد الناطق الإعلامي في قيادة حرس الحدود في جازان العميد عبدالله بن محمد بن محفوظ، أن رجال حرس الحدود ضبطوا قبل ساعات من الحادثة في الدائر 14 سلاحاً آلياً تعود لمهربين حاولوا إدخالها إلى المملكة.

وقال العميد بن محفوظ: "الشهيد هو شهيد الوطن وقد آلمتنا اللحظة الغادرة التي قام بها الغادرون لرجال حرس الحدود البواسل الذين يقومون بحماية حدود هذا الوطن".

فيما نقل اللواء عبدالعزيز بن محمد الصبحي قائد حرس الحدود بمنطقة جازان مواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومدير عام حرس الحدود الفريق الركن زميم بن جويبر السواط لذوي الشهيد الخبراني. كما اطمأن على حالة المصاب العذيقي.يذكر أن الشهيد متزوج منذ خمس سنوات, ووالده عسكري متقاعد يسكن في قرية السود جهة العارضة ولديه زوجتان و13 من الابناء, اما المصاب الغذيقي فهو من سكان قرية «ثلوث» التابعة لمحافظة القنفذة وخدم في المنطقة خمس سنوات.