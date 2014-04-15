ندوة الثلاثاء: برنامج «كفالة» يضمن تمويل مشروعات الشباب أمام البنوك

تأسس برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقرار من وزير المالية قبل نحو عشر سنوات، وأسندت إدارته لصندوق التنمية الصناعية السعودي؛ بهدف التغلب على معوقات تمويل تلك المنشآت المجدية اقتصادياً، وتحديداً التي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، حيث يغطي البرنامج نسبة من مخاطر الجهة الممولة حال إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه.

وبرنامج كفالة لا يقدم التمويل مباشرة، وإنما ييسر لصاحب النشاط فرصة الحصول على التمويل، باستثناء التمويل الشخصي لشراء سيارة أو شقة أو مبنى سكني، من خلال تشجيع البنوك على تمويل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز مبيعاتها (30) مليون ريال، وتمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمان اللازم، أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل.

ويصل الحد الأدنى للتمويل (100) ألف ريال، وحد أقصى مليون وستمائة ألف ريال، بضمان الشخص نفسه، وما يحق للبنك من طلب الضمانات التي يراها وكذلك البرنامج، ويمكن للمنشأة الواحدة الحصول على أكثر من تمويل بكفالة البرنامج، ويتم إصدار وثيقة كفالة لكل تسهيل على حدة، كما يتقاضى البرنامج رسوماً إدارية محدودة جداً مقابل تقديم الكفالة.

"ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع دور برنامج "كفالة" والبنوك السعودية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مقومات النجاح لرواد الأعمال.

بدأ التمويل في السنة الأولى ب(49.1) مليون ريال واليوم وصل إلى (7.2) مليارات ريال ونسبة التعثر أقل من 1%

برنامج كفالة

في البداية قدّم "م.أسامة المبارك" فكرة عن برنامج "كفالة"، موضحاً أنّه برنامج لضمان المخاطر تم تأسيسه بدعم من وزارة المالية، وبمشاركة البنوك التجارية عن طريق تقديم (100.000.000) مليون ريال من وزارة المالية ومثلها من البنوك التجارية، تكون على شكل هبة، مشيراً إلى أن البرنامج تخصص لضمان مخاطر التمويل العديدة، وبالتالي إذا استطاع المستثمر الحصول على قرض من البنك وكان أحد العوائق هو عدم قدرة المنشأة على تقديم الضمانات هنا يأتي دور البرنامج لضمان المنشأة، مبيناً أن البرنامج بدأ منذ عام ٢٠٠٦م وكانت نسبة الضمان (50%) وزيدت بعد سنتين إلى (75%) للمشروعات الجديدة، ثم زيدت حالياً إلى (80%) لجميع المشروعات.

وقال إنّ المنشآت المؤهلة لكفالة البرنامج مشروط فيها أن لا تزيد مبيعاتها على (20.000.000) ريال، وبعد دراسة هذا الحد تمت زيادة الحد إلى (30.000.000) ريال بناءً على تغيّر الأسعار، وكان البرنامج كذلك يضمن المستثمر في نشاط واحد، ولكن الآن أصبح يضمن المستثمر في عدة أنشطة، وقد تصل الكفالة إلى (5.000.000) ريال إذا كانت مؤسسة وإلى (10.000.000) ريال إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، لافتاً إلى أنّ البرنامج كغيره واجه العديد من التحديات والصعوبات في بداية إطلاقه؛ لعدم وصول الفكرة إلى المسثتمر والبنوك التجارية، ولكن بعد مرور عامين بدأ البرنامج يتخذ بعض الإجراءات المحفزة للبنوك، إلى جانب تدريب وتثقيف بعض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ مما أدى إلى تغيير البرنامج لأدائه من (51) كفالة أصدرها البرنامج في أول سنة إلى (2515) كفالة في السنة الثامنة من تأسيس البرنامج، والرقم الكلي بلغ (7280) كفالة حتى اليوم، ووصلت قيمة الكفالات المصدرة عن البرنامج في أول سنة إلى (22,166,000) ريال، فيما أصبح المبلغ الكلي لقيمة الكفالات المصدرة (3.5) مليارات ريال، وكان التمويل المقدم من البنوك في أول سنة حوالي (49,1) مليون ريال، والآن بلغ إجمالي التمويل المقدم من البنوك بنهاية الثماني سنوات من عمر البرنامج مبلغ (7.2) مليارات ريال.

وأشار إلى أنّه لو قارنا هذه الأرقام مع رأس المال (200.000.000) مليون ريال نجد أنّ البرنامج استطاع أن يحقق إنجازات كبيرة، ولكن لا تقاس الأرقام بقدر ما يحرص على قياس حجم التأثير الذي حدث في السوق بشكل عام، حيث يقارنون كذلك كيف كانت البنوك في البداية وكيف أصبحت الآن، مضيفاً:"ما نود أنّ نصل إليه هي الخطة التي وضعها البرنامج في بداياته، من حيث حجم الكفالات والتمويل الذي تجاوزه البرنامج في السنة السابعة؛ مما أدى إلى توقف البرنامج لإعادة الدراسة التي كانت موضوعة ووضع دراسات أخرى"، موضحاً أنّهم بصدد الحصول على الموافقات لإجراء تلك الدراسة، حيث سيتم تمويلها بالكامل من قبل البنوك.

شراكة ناجحة

وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره "م.أسامة المبارك"، مبيّناً أنّه إذا نجح برنامج "كفالة" سنرى البنوك تحقق شراكة ناجحة بين القطاع العام والخاص، خاصة لو أخذنا في الاعتبار أنّ رأس مال مشترك مناصفة بين وزارة المالية والبنوك السعودية المشاركة في البرنامج، وأخذ الأمر على محمل الجد من منطلق وطني له بُعد اقتصادي، من حيث استحداث وظائف، لافتاً إلى أننا لم نكن نستطيع الوصول إلى تلك الأرقام وتحطيم الاستراتيجية العشرية في (7) سنوات من حياة البرنامج، إلاّ بعد توفر الجهود والتعاون المشترك بين البنوك وبين صندوق التنمية الصناعي الذي يعمل تحت مظلته البرنامج كمشرف عام من الناحية التشغيلية.

وأضاف أنّ هذا ليس هو البرنامج الوحيد الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما كل بنك من البنوك لديه برامج خاصة به، فيما يخرج عن البرنامج أو لا يدخل ضمنه؛ لهذا فإنّ الجهود مشتركة بين القطاعات ذات الصلة، حيث نجد أنّ جميع البنوك خصصت أقساماً متخصصة لخدمة هذا النوع من المنشآت؛ لأنّها تختلف عن الشركات الكبيرة، وطلباته تختلف من ناحية الخدمات والمنتجات، والموظفين الموجودين فيه يملكون خصائص معينة مناسبة لهذا النوع من المنشآت؛ لهذا جهود برنامج "كفالة" متكاملة ومتناسقة، مشدداً على ضرورة عدم التقليل من شأن أدوار الجهات الأخرى، مثل: صندوق المئوية، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبالذات فيما يتعلق بتمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

تجربة البنوك

وعن تجربة البنك الأهلى في دعم وإدارة وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بيّن "حسن حماد" قائلاً: البنك الأهلي استطاع أن يتعاون مع "كفالة" حتى أصبح هناك تناغم كبير بين الجانبين، كما أصبح هناك تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد، حيث كان المفهوم مختلفاً في كل بنك عن الآخر، وتم تقديره بأقل من (30.000.000) ريال لمستوى الدخل سنوياً، وهذه الإدارة كانت تتم في السابق في قسم إدارة الأفراد والمنشآت المتوسطة، وكانت لها مبالغ كبيرة تم توحيدها من قبل مؤسسة النقد إلى (100.000.000) ريال، لافتاً إلى أنهم منذ عامين وحدوا هذه الإدارة وأصبحت متكاملة لها كادرها الخاص، وصارت متخصصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيّناً أنّ قطاع البنوك بفضل "كفالة" استطاع أن يدخل في شريحة لم يكن يستطيع في الماضي الدخول فيها، وقصص النجاح في هذا الجانب كثيرة ومميزة.

وحول تجربة بنك الرياض مع كفالة؛ أوضح "علي الجطيلي" مبيناً أنّ تجربة بنك الرياض كانت ناجحة، وهناك قصص نجاح كثيرة حققها الرواد منذ انطلاق البرنامج، مؤكّداً على أنّ تعريف الأعمال الناشئة موحد بين جميع البنوك، وأما مسار التجار فقد يختلف قليلاً ما بين البنوك، مبيّناً أنّهم في بنك الرياض يركزون كثيراً على مجال المقاولات، مع سعيهم للتنويع في المجالات التجارية والصناعية مع الشركة وبرنامج "كفالة".

حملات توعوية

وتساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن الجهود المبذولة لتطوير بعض الأفكار والمقترحات المرتبطة بدعم البرنامج، وأجاب "م.تركي السياري"، مبيّناً أنّهم عملوا على توصيل فكرة البرنامج إلى أكبر شريحة وبالصورة الصحيحة، إلاّ أنّهم واجهوا العديد من المشكلات عندما تم اطلاق البرنامج، حيث كان الناس لا يملكون فهماً كاملاً عن طبيعة العلاقة بين المستثمر والبنك، وبعض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتحمس للحصول على المبلغ الخاص بالكفالة من دون أن يضع تبريراً مقنعاً؛ مما جعلهم يطلقون مشروعاً توعوياً على شقين، الشق الأول: اشتمل على جانب تثقيفي توعوي، حيث خصصوا يوماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاتفاق مع إحدى الغرف التجارية، يحضر فيه ممثلون عن البرنامج والبنوك المشاركة، ويلتقون بأصحاب المنشآت، ويعطونهم نبذة عن البرنامج، واشتمل الشق الثاني على برنامج تدريبي لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الدولي والغرف التجارية؛ إذ تم التركيز على أصحاب المنشآت المقيمين في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة.

وأضاف أنّهم يعملون على إعداد استراتيجية جديدة على مستوى التدريب، حيث التقوا بأصحاب المنشآت وسألوهم عن الجوانب التي يريدون أن يطوروا أنفسهم فيها، وذهبوا كذلك إلى البنوك للتعرف على الجوانب التي تجعلهم لا يقرضون أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد انهوا الدراسة، وحددوا بعض المحاور الرئيسة التي سيعملون عليها في مجال التدريب.

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رواد الأعمال

وإجابة على سؤال عن نظرة رواد الأعمال وعلاقتهم بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟؛ ذكر "خالد الكثيري" أنّ "عالم جمولي" لديه تجربة كبيرة باعتباره أول مركز في مجال الترفيه التعليمي في المملكة، حيث يستهدف الأطفال من (4-13) سنة، بحيث يدخل الطفل ويمارس جميع المهن من خلال محاكاة الواقع، ويمارس كذلك المهن الاعتيادية التي يقابلها في العالم الخارجي، مثل: الإطفاء، والشرطة، وصناعة البيتزا، والصحافة، والبنوك، وبعض المهن المعروفة؛ بهدف غرس نوع من القيم لدى الأطفال تكون في المستقبل مبادئهم التي يقابلون فيها المجتمع، مبيّناً أنّهم وقعوا اتفاقية مع الغرفة التجارية في مدينة الرياض لرعاية نشاط المتجر، موضحاً أنّ المشروع بدأ قبل أربع سنوات، حيث اتجه إلى تأسيس شركة عائلية ذات مسؤولية محدودة بشراكة مع زوجته وبناته، وقد واجهوا تحديات في جانب التمويل، خصوصاً وانهم ليسوا من العوائل الثرية، وبالتالي ليس لديهم سجل ائتماني يسمح للبنوك أن تمنحهم تمويلاً.

وأضاف أنّ التمويل هو آخر شيء يمكن أن يفكر فيه رائد الأعمال، إلاّ أنّه وبفضل الموارد التمويلية التي توفرها الدولة زالت تلك المشكلة، إلى جانب برنامج "كفالة" الذي وفرّ غطاءً ائتمانياً مناسباً لمن لا يملك ضمانات، مبيّناً أنّ من ضمن التحديات التي واجهوها هي أنّ من أهداف البرنامج دعم المشروعات وتمويلها في خطط التوسع، وليست تمويل المشروعات الناشئة!، ولكنهم استطاعوا أن يحصلوا على التمويل قبل البدء في التشغيل، حيث إنّه على علم تام بأنّ دراسة الجدوى ليست أمراً خاصاً بتجميع الأرقام وتقديمها إلى البنك، وإنما الأمر يتعلق ببناء خطة عمل قبل أن تكون دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.

وأشار إلى أنّ هناك جهلاً كبيراً عند كثير من الشباب بأهمية الجدوى الاقتصادية، إذ يعتبرونها أحد المستندات "البيروقراطية" التي لا معنى لها؛ مما يوجب أن يتم تعليم الشباب أنّها خطة عمل قبل أن تكون مؤشراً لنجاح المشروع من عدمه، لافتاً إلى أنّه خلال فترة الثلاث سنوات الأخيرة لاحظوا تغيراً كبيراً على مستوى برنامج "كفالة"، حيث أصبحت هناك رسائل توعوية عن المشروعات التي يقدمها، مؤملاً إعادة النظر في عملية رفع السقف الأعلى لتغطية البرنامج.

وتداخل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن أصعب المراحل التي يمرّ بها صاحب مشروع ناشيء مع البنوك وبرنامج كفالة؟، وأجاب "خالد الكثيري"، مبيّناً أنّ أصعب مرحلة مرّ بها هي مرحلة الدراسة في البنوك، واقناع الجهة الممولة بجدوى المشروع، حيث إنّ مشروعه لم يكن قائماً بخلاف بعض العملاء الذين كانت مشروعاتهم قائمة، موضحاً أنّه خلال (48) ساعة تحصل على التمويل.

ضمان المخاطر

وبيّن "م.أسامة المبارك" أنّ البرنامج لا يتطلع إلى الكمال؛ لأنّ البحث عنه يصعب الوصول إليه، والمهم هو بناء الشراكات مع البنوك والغرف التجارية والمستثمر، مؤكّداً على أنّ البرنامج بدايته تقليدية، من خلال الحرص على توفير الضمانات من قبل المستثمر، مستفيدين من خبرة وقدرة صندوق التنمية السعودي في كيفية التعامل مع القروض.

وقال بدأنا الأخذ من المستثمر رهناً على الأصول الثابتة، ولكن بعد ذلك استطاعوا أن يطوروا عملهم على أساس أنّ البرنامج هدفه هو ضمان المخاطر، وكانوا متخوفين من وجهات التمويل، حيث إقبالها على مثل هذا البرنامج، وتسعى إلى إعطائهم المشروعات غير المرغوب فيها، وبالتالي انهيار البرنامج خلال عام؛ لأن الكل سيحرص على تسديد ما عليه لهذه المشروعات، ولكن بعد بناء الشراكة مع جهات التمويل وجدوا أنّ البنوك لديها دراسة جيدة، وتملك نظاماً محكماً، إضافة إلى التعامل الصادق مع المستثمرين.

وأضاف أنّ البرنامج استطاع أن يسهل بعض الإجراءات، فمثلاً لو كان صاحب المشروع يستثمر في السيارات أو لديه سيارات نقل فيجب عليه أن يخاطب إدارة المرور، وبعدها يمكن أن تكون هذه السيارات تحت كفالة البرنامج، ولأنّ هناك بعض المشروعات تتعرض للمخاطر نطلب من المستثمر أن يؤمن مشروعاته؛ لأنّ ذلك يعود بالفائدة للمستثمر نفسه؛ لهذا ليس هناك ضمانات يأخذها البرنامج عدا الضمان الشخصي، أما التكلفة فإنّ البرنامج لا يتحمل شيئاً من التكلفة، وإنما يتحملها البنك التجاري المستفيد من الكفالة.

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نسبة التعثر

وعن التعثر؛ أوضح "م.أسامة المبارك" أنّ البرنامج كان متوقعاً في بداياته أن يصل إلى نسبة (20٪) من التعثّر، ولكن الآن نسبة تعثّر البرنامج لم تزد على (1٪)، وهذا يعود إلى قوة التكافل والتكامل مع البنوك، إلى جانب أنّ من بين الأنظمة صرف الكفالة بعد (180) يوماً من توقف المستثمر عن السداد، بحيث يكون مدة (90) يوماً خاصة بالبنك ومثلها خاصة بالبرنامج، فإذا توقف المستثمر عن سداد القرض على البنك ولم يصل إلى حل فإن البرنامج يتواصل معه لدراسة مشكلاته، ومن ثم إعادة جدولة الديون مع البنك، موضحاً أن البرنامج استطاع أن يحقق نجاحاً مقدراً، مبيّناً أنّ صرف الكفالة ليس نهاية المطاف، وإنما هو بداية العمل في البرنامج، وأنّ الشراكة بين "كفالة" والبنوك والقطاع الخاص هي التي أدت إلى نجاح الإجراءات التي وضعها البرنامج.

برنامج تنموي

وتداخل الزميل "د.أحمد الجميعة" متسائلاً عن صحة الآراء التي تقول إنّ البنوك السعودية وجدت في برنامج كفالة ضامناً من تعثّر العميل في السداد وهو أفضل من التوجه إلى القضاء، وطول إجراءات التقاضي والسداد؟، وأجاب "طلعت حافظ"، مبيّناً أنّه يجب أن نفرق بين المشاكل، حيث هناك مشاكل خارجة عن إرادة العميل، وهناك مشاكل تحدث بسبب التخلف عن السداد بمحض إرادة العميل، أما حالات التعثر فهناك أمور تتعلق بالدورة الاقتصادية وأخرى بأنشطة خارجة عن إرادة العميل، مبيناً أن البنك بدوره يتفهم مثل هذه الأمور، ومن ثم تتم إعادة جدولة السداد، موضحاً أنّ المشكلة تنشأ عندما لا يتعاون العميل مع البنك، أو يحاول المماطلة، ويكون لديه ضمانات وأصول ولكنه يتعمد عدم السداد، وهناك ما يعرف ب"لجنة المنازعات المصرفية" التي تنظر في قضايا المصارف مع العملاء محل النزاع.

وأضاف أنّهم لا يعولون كثيراً على الضمان، وإنما يعتبرونه الملاذ الأخير، ولا يمولون بالاعتماد على الضمان فقط في ظل غياب الرؤية الواضحة

شبكةعيونالإخبارية

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