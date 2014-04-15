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بالصور.. ضبط 7 طن 611 كجم من الاسماك المملحة الغير صالحة للاستهلاك الادمى بسوهاج‎

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تمكنت ضباط مباحث بمديرية امن سوهاج من ضبط عدد  7  طن , 611  كجم من الاسماك المملحة الغير صالحة للاستهلاك الادمى  .

وردت معلومات للسيد العقيد  جلال ابو سحلى – مدير إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها قيام بعض محلات الاسماك المملحة بادارة مخازن بدون ترخيص وتجميع كميات من الاسماك المملحة الغير صالحة للاستهلاك الادمى – مخالفا ًللقوانين والقرارات التموينيه المنظمه فى هذا الشأن وأعادة طرحها فى الأسواق بعيدا ًعن أعين الأجهزه الرقابيه المعنيه محققا ًمن وراء ذلك مكاسب ماليه غير مشروعه .

عقب تقنين الإجراءات قامت مأموريـة من ضباط مباحث التموين برئاسة المقـدم  هشام فـوزى – وكيل الإدارة – والمقدم  محمد حامد والنقيب  المزمل نافع عطا ضباط مباحث التموين حيث عن ضبط كلا من :-

1. المتهم/ زكريا ع. غ. ح.م. سن 60 – مقيم دائرة قسم ثان سوهاج – مدير مسئول محل ومخزن للاسماك المملحة لادارته مخزن بدون ترخيص وحيازة وعرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك ألادمى – وتم ضبط عدد ( 423 ) صفيحة أسماك مملحة زنة الصفيحة(17)كجم بأجمالى (7) طن , عدد (191) كجم اسماك فاسدة , عدد(4) شيكارة ملح طعام متحجرة زنة الشيكارة (50)كجم , عدد (55) زجاجة زيت تموينى مدعم – وتحرر المحضررقم 2 أحوال ادارة مباحث التموين

2. المتهم/ روماني. ف. ع. سن 27 – مقيم دائرة مركز جهينة – صاحب فرش أسماك مملحة لحيازة وعرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك ألادمى – وتم ضبط عدد ( 60 ) كجم أسماك مملحة – وتحرر المحضررقم 3 أحوال ادارة مباحث التموين

3. المتهم/ فلوبير ف. ع. سن 30 – مقيم دائرة مركز جهينة – صاحب فرش أسماك مملحة لحيازة وعرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك ألادمى – وتم ضبط عدد ( 60 ) كجم أسماك مملحة – وتحرر المحضررقم 4 أحوال ادارة مباحث التموين

DSCN60514. المتهم/ ايمن صديق سن 35 – مقيم الجزازره دائرة مركز المراغة – صاحب فرش أسماك مملحة لحيازة وعرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك ألادمى – وتم ضبط عدد ( 45 ) كجم أسماك مملحة – وتحرر المحضررقم 5 أحوال ادارة مباحث التموين

بأجمالي مضبوطات عدد ( 7 ) طن , (611 ) كجم  .
> بمواجهـة المتهمين بما أسفر عنه الضبط قررا ًبقيامهم بتجميع وحيازة تلك المضبوطات لبيعها بقصد التربح – تم التحفظ علي المضبوطات – وجاري العرض علي النيابة للتصرف.

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