محافظ الشرقية يزور منطقة بركة النصر لتحويلها لمنتجع سياحى عالمى

أعرب الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية عن تفائله بسرعة تنفيذ خطة مقترحة للاستثمار الشامل لمنطقة “بركة النصر”، وذلك بالتعاون مع نادي الصيد، حيث يفتح المشروع آفاقاً سياحية واستثمارية كبرى للمحافظة.

جاء ذلك عقب زيارة المحافظ إلى منطقة “بركة الصيد” بمدينة الحسينية (اليوم)، حيث التقى المحافظ بالدكتور مجيب عبد الله رئيس نادي الصيد، وتبادلاً وجهات النظر حول آفاق الشراكة بين المحافظة ونادي الصيد في استثمار “بركة النصر”، وتحويلها إلى منتجع سياحي عالمي، وقد حضر اللقاء الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق.

يذكر أن “بركة الصيد” تبلغ مساحتها 1500 فدان، وتمثل طبيعتها الجغرافية ثروة قومية يمكن استغلالها سياحياً داخلياً وعربيا ودولياً، حيث يقصدها هواة “صيد البط” البري بصورة منتظمة، إضافة إلى هواة الفروسية حيث شهرة المنطقة بالخيول العربية.

ويهدف المشروع الذي يتبناه محافظ الشرقية إلى جعل المنطقة وما حولها منتجعاً سياحياً مميزاً، عبر تأهيلها وفقاً للمعايير العالمية في مجال السياحة، وتهيئة مساحات مخصصة للفروسية والصيد واستراحات فندقية، إضافة إلى فندق سياحي. ويضمن المشروع توفير فرص عمل متنوعة. حيث يصاحب المشروع مدينة حرفية وأخرى سكنية للشباب.

وكانت زيارة السيد المحافظ لمدينة الحسينية قد توّجت أيضاً بزيارة “الشركة المصرية الألمانية للمشاتل”، وهي واحدة من أكبر الشركات المصرية في إنتاج النباتات والزهور، وتصديرها عالمياً.