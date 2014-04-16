بالصور : تكريم الأيتام في اكبر احتفال للشباب والرياضة ببني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني

أقامت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف اكبر احتفال بيوم اليتيم علي مستوي المحافظة حيث تم تكريم 100طليع وطليعة من أيتام مراكز الشباب ( الكوم الأحمر ، بني هارون ، دلهانس، الواسطى ، الدوالطة ، رياض باشا ، مدينة بني سويف ) .

شهد الاحتفال احمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة و إبراهيم دهشان وكيل المديرية للشباب و عفاف طه مديرة إدارة الطلائع وأخصائيو ومشرفي إدارة الطلائع .

وأقيم الاحتفال في نادي بني سويف الرياضي، حديقة النيل ، مركب التمساح ).حيث أقيمت مسابقات ثقافية في المعلومات العامة والعاب ترفيهية ورياضية خفيفة للطلائع ( شد الحبل، بولينج ، سباق الجري بالكور ، سباق البالونات، سباق الأجولة ، سباق الجري عكس الإشارة ) بنين وبنات واستخدام الألعاب الترفيهية بالملاهي ورحلة نيلية على مركب التمساح حيث استمتع الطلائع بالجولة النيلية وساعدت تلك الأنشطة والمسابقات على إضفاء جوا من البهجة والسرور لدى الأطفال، وتم توزيع جوائز وهدايا ووجبات غذائية ومشروبات وحلويات على جميع المشاركين من الأيتام.

شبكةعيونالإخبارية

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