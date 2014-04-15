«إياست» تعلن بدء التشغيل الكامل لـ «دبي سات-2»

أعلنت «مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدّمة- إياست» عن بدء التشغيل الكامل لـ «دبي سات-2» عقب استكمال عمليات التشغيل والاختبار على المدار الفضائي. وأتمّ القمر الصناعي مرحلة «الإطلاق والتشغيل المبدئي» (LEOP) بدءاً من 21 نوفمبر 2013، التي تخللت سلسلة من الاختبارات للتحقق من سير العمليات التشغيلية لأجهزة القمر وإلكترونيات النظام الفرعي وتحديد مستوى الأداء في ظل الظروف القاسية في الفضاء الخارجي.

ومع استقرار تشغيل القمر الصناعي، تبدأ المرحلة التالية التي تنطوي على اختبارات المعايرة والتحقق من التلسكوب وأجهزة الاستشعار، التي تعتبر الخطوات النهائية قبل الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل، وتركز الاختبارات على التأكّد من جودة ودقة البيانات المستمدة من القمر الصناعي ومطابقتها لأعلى المعايير العالمية.

نجاح

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام «مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدّمة»: «يأتي نجاح عمليات التشغيل الكامل للقمر الصناعي «دبي سات-2»، التي تعتبر المرحلة الأخيرة من المشروع، ليؤكد المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات على خريطة صناعة الفضاء الإقليمية. ويدفعنا الإنجاز الجديد إلى مواصلة تكثيف الجهود الحثيثة لتجسيد الرؤية الثاقبة والتطلعات الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل الإمارات مركزاً رائداً لتطوير وتصنيع الأقمار الصناعية».

تلبية التطلعات

من جهته، قال سالم حميد المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في «مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة»: «تم تنفيذ اختبارات المعايرة والتحقق من التلسكوب وأجهزة الاستشعار لضمان جودة الصور الكهروبصرية التي تعتبر دعامة أساسية لنجاح مهمة «دبي سات-2» وبالتالي تلبية تطلعات عملائنا، وخدمة مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات. ومع دخول «دبي سات-2» مرحلة التشغيل الكامل، ستبدأ مهمة توفير بيانات مفيدة وفورية للقطاعين العام والخاص في الإمارات والخارج، بما يخدم الأهداف التنموية للدولة».

وتجدر الإشارة إلى أن «دبي سات-2» اجتاز أيضاً اختبارات «الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء»- «جاكسا» (JAXA)، التي أجريت مؤخراً بالتعاون مع «إياست» على نظام الدفع، إضافة إلى سلسلة من الاختبارات الأخرى للتأكد من سلامة وأمن وجاهزية القمر الصناعي. وبالمقابل، وقعت «إياست» اتفاقية مع «ساتريك إنيشيتيف» (Satrec Initiative) لتسويق وتوزيع خدمات ومنتجات القمر الصناعي «دبي سات-2» عالمياً.

وتم إطلاق «دبي سات-2»، القمر الصناعي المزوّد بكاميرا كهروبصرية لمراقبة الأرض، بهدف توفير صور كهروبصرية عالية الدقة. ويتمتع القمر الصناعي بالقدرة على التقاط صور متعددة للمنطقة ذاتها مع ميزة متطورة تتيح له استقبال ومعالجة الصور من مختلف أنحاء العالم خلال يوم واحد. ويتم استخدام صور «دبي سات-2» لأغراض عدة، بما فيها خدمة المشاريع البيئية والتخطيط الحضري وتحديث البنية التحتية والبحث العلمي، إضافة إلى تزويد تقارير متخصصة للجهات والهيئات الحكومية.