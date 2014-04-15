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بحث تعزيز التعاون العسكري مع ماليزيا

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بحث تعزيز التعاون العسكري مع ماليزيا بحث تعزيز التعاون العسكري مع ماليزيا

التقى اللواء الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى ماليزيا، الفريق الركن تان سري ذو الكفل بن محمد بن زين رئيس أركان قوات الدفاع الماليزية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره أعضاء الوفد المرافق لنائب رئيس الأركان وعدد من كبار ضباط قوات الدفاع الماليزية عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون وتنميتها الى مستويات أفضل خاصة فيما يتعلق منها بمجال التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي وتبادل الخبرات.

وكان اللواء الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي وصل إلى ماليزيا، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار ماليزيا الدولي عدد من أعضاء سفارة الدولة لدى كوالالمبور وكبار ضباط وزارة الدفاع الماليزية.

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