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نهيان بن مبارك يستقبل وزراء ومكرمين بجائزة خليفة التربوية

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نهيان بن مبارك يستقبل وزراء ومكرمين بجائزة خليفة التربوية نهيان بن مبارك يستقبل وزراء ومكرمين بجائزة خليفة التربوية

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ان القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله توجه باستمرار بتطوير كل مجالات التربية والتعليم والابداع وتقديم الدعم اللازم لها.

وقال معاليه ان الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تعتبر هذه التوجيهات على رأس اولويات العمل الوطني لتطوير الدولة وتقدمها واعداد اجيال اماراتية مؤهلة ووفيه للوطن.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه بقصره ظهر امس عددا من الوزراء وكبار المسؤولين العرب اضافة الى 39 مكرما احتفت بهم امس جائزة خليفة التربوية في فندق قصر الامارات.

ورحب معاليه بالجميع كما بارك للفائزين بجوائز الجائزة التي تبلغ قيمتها الاجمالية ثلاثة ملايين وستمائة الف درهم.

وضم الجمع الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين الشقيقة والدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية بالمملكة الأردنية الهاشمية الذي كرمته الجائزة شخصية تربوية اعتبارية في دورتها الحالية.

كما ضم الجمع الشيخ محمد بن نهيان آل نهيان والدكتور خالد الكركي عضو مجلس الاعيان بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة ومعالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم وامل العفيفي الامين العام للجائزة.

من جانبه اشاد الدكتور ماجد بن علي النعيمي بجائزة خليفة التربوية مشيرا الى انها تخلق المناخ الصحي للابداع والتميز في اهم مجالين هما التربية والتعليم محليا وعربيا.

وقال ان الجائزة اصبحت في وقت زمني قصير ذات ثقل علمي وسمعة طيبة على المستوى العربي خاصة وانها افرزت العديد من الكفاءات المطلوبة لسلك التربية والتعليم.

واكد ان الامارات استطاعت ان تحقق الكثير من الانجازات بفضل سياسة قيادتها الحكيمة ليس في المجال التربوي والتعليمي فحسب كما في هذه الجائزة بل وفي المجالات الاخرى ايضا.

من جانبها شكرت امل العفيفي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على استضافة الوزراء والمسؤولين والمكرمين من الجائزة مؤكدة ان ذلك دليل على حرص القيادة الاماراتية واهتمامها بالتعليم عموما وبالمبدعين على وجه الخصوص ..مشيرة الى ان جائزة خليفة التربوية فتحت لهم الباب على مصراعيه ليقدموا افضل ما عندهم لخدمة بلدانهم العربية والاجيال القادمة.

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