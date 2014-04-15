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بلدية دبي تعرض مجسماً لـ «البيت الأخضر»

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بلدية دبي تعرض مجسماً لـ «البيت الأخضر» بلدية دبي تعرض مجسماً لـ «البيت الأخضر»

شاركت بلدية دبي بجناحها ضمن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتكس" 2014، الذي بدأ فعالياته أمس بمركز دبي التجاري العالمي، حيث عرضت البلدية دبي احدث ابتكاراتها والتي أطلقت عليه "البيت الأخضر"، وتضمن المجسم الذي عرضته البلدية امس في جناحها في المعرض أقسام وشكل وتصنيفات ومعايير البيت الأخضر.

واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، خلال افتتاحه لمعرض ويتكس على جناح بلدية دبي المشارك ضمن المعرض بحضور المسؤولين في بلدية دبي وتم اطلاعه على جميع مشاريع بلدية دبي والأنظمة الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة ، بالإضافة إلى زيارته لجناح بلدية دبي المشارك ضمن معرض الاستدامة الذي يقام على هامش معرض ويتكس ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر.

واحتوى معرض بلدية دبي على مجموعة من المشاريع الصديقة للبيئة كمشروع حديقة القرآن وغيرها من المشاريع الخضراء التي طبقت من خلالها بلدية دبي جميع معايير المباني الخضراء المعتمدة لديها.

أحدث إصدار

كما عرضت بلدية دبي احدث إصدار لإدارة المباني والتي تستعرض ماهية البيت الأخضر وتعريف بان الأسطح الخضراء والزراعة في المباني ما هي إلا عنصر من 79 عنصرا من لائحة وشروط ومواصفات البيت الأخضر، وأنها ليست محددة بتصميم او شكل وإنما تتضمن معايير يتم تطبيقها لتحقيق رغبات وحاجات الإنسان الخاصة دون المساس بالاحتياجات البيئية لأجيال المستقبل، وان من اهم ركائز الاستدامة ان تكون وسائل المحافظة على البيئة وتحقيق الرفاهية ذات جدوى اقتصادية.

وتناول الإصدار ركائز البيت الأخضر والذي يقوم على ثلاثة ركائز أساسية هم البيئة والمجتمع والاقتصاد وانه يجب ان يكون هناك توازن بين الثلاث، وان أهمها كفاءة استخدام الموارد من طاقة ومياه ومواد واستغلال مصادر الطاقة المتجددة وتقلل من التأثيرات الضارة على صحة الإنسان والبيئة خلال دورة حياة المبنى الكاملة وذلك عن طريق الاختيار الأمثل لموقع البناء وعمليات التصميم والبناء والتشغيل والصيانة وتغير الاستعمال وهدم المباني.

وتضمن الإصدار تصميم المباني والتركيز على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بذلك وانه بناء على القرار الإداري الصادر من بلدية دبي باعتماد لائحة شروط ومواصفات البناء ببلدية دبي رقم 125 لسنة 2011 والمطبق على جميع المباني باستثناء الفلل بما يخص تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول الى المبني بسهولة والتنقل الداخلي والقدرة على التعامل مع مرافق المبنى المختلفة.

 دليل

 

احتوى جناح بلدية دبي ضمن معرض "ويتكس" على عرض وتوزيع دليل كتيب شروط ومواصفات المباني الخضراء في دبي لعام 2010 ( إدارة المباني)، و الدليل الإرشادي للمباني الخضراء (Green Building Practice Guide)، وعرض إصدارات المباني الخضراء (كتاب شروط ومواصفات المباني الخضراء، الدليل الإرشادي لتطبيق المباني الخضراء)، وتوزيع كتيب عن الاستدامة والمباني الخضراء، وشارك في المعرض مركز البيئة مركز البيئة للمدن العربية ويعرض من خلال جناح بلدية دبي خدماته وانجازاته وفعالياته وترويجه عالمياً من خلال توزيع النشرات التعريفية بالمركز وعرض الأفلام الوثائقية والكتيبات الإرشادية إضافة للملصقات واللوائح التعريفية.

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