منصور بن زايد: القيادة تدعم تحديث التعليم

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، أن دولة الإمارات تنظر إلى التعليم بتقدير عالٍ، وأن القيادة الحكيمة تضعه على رأس قائمة أولوياتها الوطنية، وتوليه اهتماماً كبيراً، وتوفر له أوجه الدعم اللازمة لتحديث محتواه، وتطوير مناهجه، والعناية بالقائمين على أمره، وذلك إدراكاً منها بالدور المركزي للتعليم في بناء الإنسان الذي هو أصل الحضارة والتقدم، وأساس ثروة الأمم وسيادتها.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، للجائزة التي أصبحت إضافة حيوية في مسيرة التربية والتعليم على المستويين المحلي والعربي.

جاء ذلك في كلمة سموه خلال حضوره حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة التربوية في دورتها السابعة لهذا العام (2014/2013) الذي أقيم صباح أمس بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، والذي تم خلاله الاحتفاء بالفائزين الـ(39) على المستويين المحلي والعربي.

وأضاف سموه أنه في إطار هذا الجهد الكبير، جاءت هذه الجائزة الرامية إلى تحقيق أهداف عديدة، منها تحفيز وتشجيع وتقدير المتميزين والمبدعين من العاملين في المجال التعليمي التربوي، على المستويين المحلي والعربي، وتوفير بيئة تربوية تعليمية حديثة متطورة، تشجع على الابتكار، وتدعم الإبداع والتميز، وتحفِّز أبناء الدولة للإقبال على مهنة التعليم والانخراط فيها، وتعزز الهوية اللغوية للدولة، باعتماد اللغة العربية لغة رسمية.

تهنئة

وفي ختام كلمته، هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المكرمين الفائزين بجوائز هذا العام، كما عبّر عن شكره لأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وأمانة الجائزة، وأعضاء لجنتها التنفيذية، ولجان الفرز والتحكيم، والمنسقين، والعاملين في الميدان التربوي والتعليمي داخل الدولة وخارجها.

وحضر الحفل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة والدكتور ماجد بن على النعيمى وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين الشقيقة والدكتور خالد الكركي عضو مجلس الاعيان بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم وامل العفيفى الامين العام للجائزة واعضاء مجلس امناء الجائزة واعضاء السلك الدبلوماسى بالدولة ونخبة من القيادات الأكاديمية من داخل الدولة وخارجها.

الشخصية الاعتبارية

وكرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ترافقه أمل العفيفي، الأمينة العامة لجائزة خليفة التربوية، الفائزين، وسلمهم الجوائز ودرع الجائزة، تقديراً لتميزهم، كما كرم سموه معالي الدكتور خالد طوقان، رئيس هيئة الطاقة الذرية بالأردن، لفوزه بالشخصية الاعتبارية للدورة الحالية للجائزة، ومن ثم قدمت أمانة الجائزة هدية تذكارية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لرعايته للحفل، وحرص سموه على تشريفه وتكريم الفائزين سنوياً، وتقديراً لجهود سموه في النهوض بالجائزة وتطويرها.

فخر بالجائزة

من جانبه، عبر معالي حميد القطامي، وزير التربية والتعليم، عن فخره واعتزازه بجائزة خليفة التربوية، لإسهامها الكبير في رفع مستوى الأداء في الميدان التربوي، فهي مصدر فخر لكل العاملين في قطاع التربية والتعليم في الدولة والمنطقة.

وأشار إلى أن الجائزة بمعاييرها وأهدافها ورسالتها تمكنت من تطوير الأداء في المدارس والبحوث والبرامج والمشروعات التربوية بما يساهم في تعزيز مسيرة التعليم بالدولة والمنطقة .

حزمة جوائز

كما عبرت معالي الدكتورة أمل القبيسي، المديرة العامة لمجلس أبوظبي للتعليم، عن تشرفهم كمجلس بالمشاركة الفعالة في جائزة خليفة التربوية التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تحمل الكثير من معاني التقدير للتعليم ولكل العاملين في قطاعه، والدعم اللامحدود لهذا القطاع من قبل القيادة الرشيدة، مشيرة إلى «أننا نهنئ أنفسنا بهذه الإنجازات المتميزة الموجودة على أرض الدولة». وأشارت إلى سعادتهم بتشريف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لحفل تكريم الفائزين، وأن حضور سموه يعطي الدعم والتشجيع لكل العاملين في الميدان للتميز والاستمرار في مسيرة العطاء.

وكشفت معالي الدكتورة القبيسي عن توجه مجلس التعليم خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق حزمة من جوائز التميز، تستهدف العاملين في الميدان التربوي والإدارات بالمجلس، مشيرة إلى قناعتهم بأهمية التقدير والتحفيز للموظفين في دعم أدائهم، وحثهم على الابتكار والإبداع، وموضحة أن هناك كثراً يعملون بحب وإخلاص وتميز، ولا بد من البحث عنهم وتقديرهم.

الفائزون: الجائزة اعتلاء قمة وحافز عمل

عبّر الفائزون بجائزة خليفة التربوية عن سعادتهم الكبيرة وفخرهم بفوزهم بالجائزة التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تمثل وساماً على صدر كل من ينالها، في ظل إيمان سموه ودعمه الكبير للعلم والمتعلمين، مؤكدين أن هذه الجائزة هي حافز لهم إلى العمل والمثابرة، لدعم تعليم أبنائنا الطلبة في المدارس.

وعبرت زينب أحمد، معلمة اللغة الانجليزية، الفائزة بجائزة في مجال التأليف التربوي للطفل عن سلسلة «صور من حياتنا»، عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على تخصيصه هذه الجائزة الغالية لتكريم التربويين المتميزين، مؤكدة أنها بفوزها اعتلت قمة كانت تراها بعيدة المنال في ما مضى، وأشارت إلى أن سلسلة القصص التي قدمتها هي قصص هادفة، تعكس صوراً من حياة الناس، في إطار من الحداثة والأصالة، وتطرح أفكاراً علمية وثقافية مفيدة للطلبة.

المعلم المواطن

وأكدت المعلمة أمل اليماحي، من الفجيرة، الفائزة عن فئة «المعلم الواعد» أنها سعيدة وفخورة بفوزها بجائزة خليفة التربوية، لا سيما أنها فازت عن الفئة التي خصصت للمعلمين المواطنين الجدد، ما مثّل تشجيعاً كبيراً لها للعطاء في هذه المهنة السامية وخدمة الوطن وأبنائه، معبرة عن شكرها الجزيل لقيادة الدولة التي تدعم دائماً العلم، وتعلي من شأن المعلم.

وأوضحت أن مَواطن القوة في مشاركتها كانت في تركيزها على استخدام التكنولوجيا والتطوير المهني، إذ إنها عملت كثيراً على الاستفادة من التجارب التدريسية اليابانية في تعليم طلبة المرحلة التأسيسية، وذلك من خلال التعليم باللعب والاستكشاف ، ما حبّب طلبتها في دراسة الرياضيات والعلوم.

الفوز الثاني

بينما فازت منى المرزوقي، معلمة الرياضيات، من أبوظبي، عن فئة المعلم المبدع، ويمثل فوزها الثاني في الجائزة، إذ فازت سابقاً عن فئة «بناء شبكات المعرفة»، وأشارت إلى فرحتها الغامرة بهذا الفوز الذي يؤكد تميزها في عملها، ويعني لها نقطة انطلاق جديدة للعطاء، معبّرة عن فخرها بحمل وسام الفوز بجائزة خليفة للمرة الثانية.

وذكرت موزة النيادي، مديرة مدرسة الطليعة للتعليم التأسيسي والثانوي في العين، أنهم فازوا عن مجال التعليم والبيئة المستدامة، فئة المدارس، إذ قدّموا مشروع «الفراشة الخضراء» الذي نجح بفضل عمل المدرسة بشكل جماعي وتعاوني مع كل العاملين بها والطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي، مشيرة إلى أن هذه الجائزة كانت طموحها منذ كانت مساعدة مديرة، وأنها فخورة بأن مدرستها حازت جائزة تحمل اسم «رئيس الدولة»، رعاه الله وحفظه.