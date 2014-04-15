محمد بن راشد يشهد مأدبة غداء مواطن قطري

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مأدبة الغداء التي أقامها المواطن القطري عبد الهادي بن نايفة الهاجري، في عزبته بمنطقة المرموم في دبي، حيث يشارك الهاجري وعدد من أبناء دولة قطر الشقيقة في المهرجان التراثي للهجن العربية الأصيلة 2014، الذي يقام على أرض ميدان السباقات في منطقة المرموم.

وحضر المأدبة الشيخ مروان بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وعدد من الشيوخ وأبناء القبائل العربية المشاركين في المهرجان.