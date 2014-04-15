كشف غموض سرقة شاشة تلفزيون LCD من مبني احد الكنائس بطما‎ فى سوهاج

تمكن ضباط ادارة البحث الجنائي بمديرية امن سوهاج من كشف غموض سرقة شاشة تلفزيون LCD من مبني احد الكنائس بطما وان وراء السرقة سائقان .

ترجع تفاصيل الواقعه في المحضر رقم 5257 جنح مركز شرطة طما لسنة 2014، بشأن بلاغ القمص هيدرا وبالميلاد منير لوديم سركيس تاوضروس – بإكتشافه سرقة ” شاشة تلفزيون LCD “ من مبني الكنيسة ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

حيث توصلت تحريات إدارة البحث الجنائي من خلال جمع المعلومات والاستعانة بالمصادر السرية الموثوق بها :” إلي أن مرتكبي الواقعة كلاً من :- 1- أبنوب إميل وليم سن 20 سائق

> 2- أمير رفعت شكر الله فلتس سن 18 سائق – ويقيمان مدينة طما ”

عقب تقنين الإجراءا ت استهداف المذكورين وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المسروقات بمنزل الثاني تم التحفظ عليها .

> تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف