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كشف غموض سرقة شاشة تلفزيونLCD من مبني احد الكنائس بطما‎

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كشف غموض سرقة شاشة تلفزيونLCD من مبني احد الكنائس بطما‎ كشف غموض سرقة شاشة تلفزيونLCD من مبني احد الكنائس بطما‎

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تمكن ضباط ادارة البحث الجنائي بمديرية امن سوهاج من كشف غموض سرقة شاشة تلفزيون LCD من مبني احد الكنائس بطما وان وراء السرقة سائقان .

ترجع تفاصيل الواقعه في المحضر رقم 5257 جنح مركز شرطة طما لسنة 2014، بشأن بلاغ القمص هيدرا وبالميلاد منير لوديم سركيس تاوضروس – بإكتشافه سرقة ”  شاشة تلفزيون LCD “ من مبني الكنيسة ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

حيث توصلت تحريات إدارة البحث الجنائي من خلال جمع المعلومات والاستعانة بالمصادر السرية الموثوق بها  :” إلي أن مرتكبي الواقعة كلاً من :- 1- أبنوب إميل وليم سن 20 سائق
> 2- أمير رفعت شكر الله فلتس سن 18 سائق – ويقيمان مدينة طما  ”

عقب تقنين الإجراءا ت استهداف المذكورين وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة  وأرشدا عن المسروقات بمنزل الثاني  تم التحفظ عليها  .
> تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف

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