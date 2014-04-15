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بايرن يضم لاعب الوسط سباستيان روده

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بايرن يضم لاعب الوسط سباستيان روده بايرن يضم لاعب الوسط سباستيان روده

مدريد، (إفي): أعلن نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، عن تعاقده مع لاعب الوسط سباستيان روده، قادما من آينتراخت فرانكفورت.

وبحسب بيان النادي، فقد وقع روده (23 عاما) على عقد مدته أربعة أعوام وسينضم للفريق الذي يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا في أول يوليو المقبل.

ونقل البيان تصريح روده لاعب منتخب ألمانيا للشباب تحت 21 عاما "يسعدني إبرام التعاقد مع بايرن، فهو الخطوة التالية الأكبر بالنسبة لي. أريد مواصلة تنمية مهاراتي هنا وحصد الكثير من الألقاب مع زملائي الجدد".

بدوره قال المدير الرياضي ماتياس سامر إن روده يعد أحد اللاعبين الرائعين على المستوى الاحترافي، معربا عن ثقته في أن يدفع الفريق للأمام خلال التحديات المقبلة.

على جانب آخر بدأ بايرن، الذي خسر السبت الماضي مباراة القمة بالدوري المحلي أمام بروسيا دورتموند 0-3 ، الاستعداد لخوض مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا التي سيخوضها الأربعاء المقبل ضد كايزرسلاوترن، الفريق التاريخي الذي يعاني حاليا ويحتل المركز الرابع بدوري القسم الثاني.

ولم يستطع جوارديولا الاعتماد على عدد من نجوم الفريق في المران للإصابة، أمثال تياجو ألكانتارا وشيردان شاكيري وهولجر بادشتوبر وتوم شتارك ودييجو كونتنتو، فيما غاب عن المران الحارس الأساسي مانويل نوير، الذي أصيب في مباراة السبت الماضي، ليتدرب بصالة الألعاب الرياضية.

كما عوقب اليوم البرازيلي رافينيا، الذي طرد في لقاء السبت، من قبل لجنة المسابقات بالإيقاف ثلاث مباريات، وبهذا الشكل لن يعود للظهور قبل مباراة شتوتجارت بالجولة الاخيرة من البوندسليجا.

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