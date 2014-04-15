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شفاينشتايجر: دوري الأبطال؟ حلمي الأكبر هو كأس العالم

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شفاينشتايجر: دوري الأبطال؟ حلمي الأكبر هو كأس العالم شفاينشتايجر: دوري الأبطال؟ حلمي الأكبر هو كأس العالم

أكد باستيان شفاينشتايجر لاعب وسط بايرن ميونيخ أن حلمه الأكبر هو التتويج بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا.

وتأهل بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه ريال مدريد.

وقال شفاينشتايجر لصحيفة (كيكر) الألمانية "دوري الأبطال بطولة كبيرة بالطبع، ولكن حلمي الأكبر هو كأس العالم".

وتابع "كأس العالم إضافة كبيرة أتمناها في مشواري الكروي".

وتوج بايرن ميونيخ بدوري الأبطال الموسم الماضي ويأمل في الحفاظ على لقبه هذا الموسم.

بينما خاض شفاينشتايجر نصف نهائي كأس العالم مرتين في 2006 و2010 وفشل في التتويج باللقب حتى الآن.

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