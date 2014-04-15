الغيابات تطارد ريال مدريد وبرشلونة قبل كلاسيكو نهائي الكأس

مدريد، (إفي): ستكون العلامة المميزة لكلاسيكو نهائي كأس ملك إسبانيا الأربعاء المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة هي الغيابات في صفوف الفريقين، والتي يتصدرها الهداف البرتغالي للفريق الملكي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، والحارس الأساسي بالفريق الكتالوني فيكتور فالديس.

لكن قائمة الغيابات لا تزال تضم العديد من لاعبي الفريقين، لتكون المواجهة هي خير دليل عن تحديد القطب الذي سينجح في تجاوز مشاكله ويفوز بالكلاسيكو واللقب.

فحال ريال مدريد أسوأ من الناحية العددية، حيث ينضم لإصابة كريستيانو، الذي يعاني من تمزق بأنسجة عضلة الفخذ في الساق الأيسر، التي يتعافى منها حاليا في محاولة للحاق بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، الظهير البرازيلي مارسيلو، الذي تدرب مع الفريق يوم الخميس الماضي وكان يستعد للمشاركة أمام ألميريا لكن تبين عدم تعافيه بالكامل من اصابته العضلية السابقة وسيغيب عن الكلاسيكو.

وهناك ظهير آخر مدريدي، ألبارو أربيلوا، المصاب منذ الثامن من مارس الماضي، فغيابه عن الكلاسيكو مؤكد مثل رونالدو ومارسيلو، حيث ينتظر ان يبتعد عن الملاعب لشهرين لإصابة في الركبة، لينضم إلى صاحبي الإصابتين الأطول بالنادي الملكي: الألماني سامي خضيرا (رغم عودته للتدرب مع الفريق الأحد الماضي)، وخيسي (الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي).

ونفس الإصابة بالرباط الصليبي تعرض لها حارس برشلونة فيكتور فالديس في 27 مارس الماضي أمام سيلتا فيجو، قد تنهي على مشواره مع الفريق، الذي قرر الرحيل عنه بنهاية الموسم.

وتبدو أزمة برشلونة في الدفاع شديدة نظرا لأن الإصابات كلها استهدفت المدافعين، فجيرارد بيكيه أصيب في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد، وستبعده الإصابة بشرخ في الفخذ الأيمن عن الملاعب لنحو شهر.

لكن ربما يكون في انتظار مدرب برشلونة، الأرجنتيني تاتا مارتينو، نبأ جيد، بعدما شارك قلب الدفاع وقائد الفريق، كارليس بويول، في جزء من التدريبات اليوم، لكن دون حصوله على الإذن الطبي باللعب.

وازدادت مشاكل برشلونة في الدفاع بعدما قرر مارتينو إراحة مارك بارترا الذي يعاني من إصابة عضلية، خلال مباراة غرناطة الأخيرة بالليجا والتي انتهت بسقوط حامل اللقب بهدف نظيف.

ولازالت مشاركة بارترا في نهائي الكأس محل شكوك، لكنها على العكس بالنسبة لمدافع الملكي، سرخيو راموس، الذي غاب عن مواجهة ألميريا لمشاكل في الكتف.

ويتصارع الفريقان يوم الأربعاء على لقب الكأس، الذي يبدو الأسهل لهما هذا الموسم، حيث يجيء الريال والبرسا في المركزين الثاني والثالث خلف أتلتيكو بالليجا، كما سيواجه الملكي حامل لقب دوري الأبطال، بايرن ميونخ في نصف نهائي نسخة الموسم الحالي، بينما ودع الفريق الكتالوني المسابقة من ربع النهائي أمام الروخيبلانكوس.