محمد البديوى يروى كواليس التلاعب فى التقرير الطبى للزميل خالد حسين

قال محمد البديوى، نائب رئيس قسم الأخبار بجريدة "اليوم السابع"، إنه توجه إلى جامعة القاهرة فور علمه بخبر إصابة الزميل خالد حسين، الصحفى بموقع "فيديو7"، خلال أحداث اليوم.

وأضاف أنه فور دخوله من البوابة الرئيسية وجد آثار الدماء تملأ المكان بدءاً من البوابة وحتى قبة الجامعة، الأمر الذى يدعو إلى أن الإصابات لم تكن بطلقات خرطوش بل بالرصاص الحى، الذى ترك آثارا كبيرة أيضاً على بوابات الجامعة الحديدية سواء المغلقة منها أو المفتوحة، على حد قوله.

وأضاف "البديوى"، خلال حواره مع الإعلامى خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "توجهت على الفور إلى مستشفى الطلبة، حيث يتواجد الزميل خالد حسين بهدف الحصول على التقرير الطبى الخاص به"، موضحاً أنه لاحظ وجود عدد كبير من رجال المباحث داخل المستشفى، وفور طلبه التقرير الطبى ماطل معه القائمون على المستشفى لمدة 4 ساعات.

واستطرد "البديوى" قائلاً "شعرت بالشك وأن هناك تلاعبا يتم فى التقرير، وهو الأمر الذى حدث بالفعل فور استلامى التقرير الذى ذيل بعبارة: (ولا يعتد بهذا التقرير أمام المحاكم وأقسام الشرطة)، بعد شرح الإصابة الخطيرة التى لحقت بالزميل، وهى إصابة بطلق نارى أيسر الصدر وكان الضغط 30/60"، وتابع قائلاً "يا للعجب هذا التقرير لا يصدر عن مستشفى حكومى إطلاقاً".

وشدد نائب رئيس قسم الأخبار بجريدة "اليوم السابع"، على أن كل الشواهد والأدلة تؤكد أن الشرطة هى التى أطلقت الرصاص على الزميل خالد حسين، لافتاً إلى أنه عقب نقل الزميل إلى مستشفى القصر الفرنساوى لإجراء عملية جراحية من أجل إنقاذ حياته، جاء عدد كبير من رجال المباحث وحاولوا الدخول إلى غرفة العمليات بغرض الحصول على المقذوف قبل علمهم أن الرصاصة دخلت من الصدر وخرجت من الخلف.

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