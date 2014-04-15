سهير يونس تفوز بجائزة أفضل دبلوماسية في بريطانيا

فازت سهير يونس، المستشارة الإعلامية في لندن اليوم الاثنين بجائزة التميز كأفضل أداء للمرأة في العمل الدبلوماسي في المملكة المتحدة.

جاء ذلك في احتفالية كبرى لإعلان نتائج استفتاء أجرته مجلة "الدبلوماسي" لعام 2014 والذي شارك فيه بالتصويت 3000 دبلوماسي من مختلف دول العالم من بين 186 سفارة أجنبية معتمدة في بريطانيا.

وحلت سهير يونس في المركز الأول كأفضل دبلوماسية عن المرأة، بالإضافة إلى احتلالها المركز الثاني بالنسبة للأداء الإعلامي.

واستلمت يونس الجائزة من سارة ريتشاردسون المحافظ الشرفي لمنطقة ويستمنستر.

وفي تصريحات صحفية أعربت سهير يونس عن سعادتها البالغة للفوز بالجائزة، مشيرة إلى أن الفرحة تضاعفت بعد علمها بحصولها على المركز الثاني أيضًا في التصويت الخاص بأفضل أداء إعلامي بين المستشارين الإعلاميين في بريطانيا، ما يدل على أن المشاركين في التصويت صوتوا لها مرتين.

> وأوضحت المستشارة الإعلامية أنها تنافست مع ما يقرب من ألف دبلوماسية في سفارات العالم المختلفة في العاصمة البريطانية، مشددة على أن هذا التكريم هو تكريم لمصر.

وأشادت يونس بالدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستعلامات ومكاتبها في الخارج، مشيرة إلى أن هذا التكريم هو أكبر دليل على الدور المتميز الذي تلعبه.

وتعتبر مجلة "الدبلوماسى"، -وهي مجلة شهرية تصدر منذ أكثر من 60 عاما حيث صدر العدد الأول لها في عام 1947،- واحدة من أهم المجلات التى تغطى أنشطة السفارات، والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية فى لندن.

وتنظم هذه المسابقة سنويًا منذ أكثر من عشر سنوات لاختيار أفضل عشرة دبلوماسيين فى الهيئة الدبلوماسية على أن تضم سفير من كل قارة من قارات العالم، وأفضل سفير عن الشرق الأوسط، وعن دول أوروبا الشرقية، وجائزة التميز للأداء الإعلامي، وجائزة التميز لأفضل دبلوماسية امرأة، وأخيرًا جائزة أفضل ملحق دبلوماسي من الشباب.

يذكر أن السفير الكويتي وعميد السفراء في لندن خالد الدويسان قد فاز بجائزة أفضل سفير عن منطقة الشرق الأوسط، وذلك للعام الثاني على التوالي، بينما حصل سفير الكاميرون نكويلي ايكاني على جائزة أفضل سفير عن قارة أفريقيا.

وعرضت النتيجة على لجنة متخصصة من سبعة أعضاء تضم أساتذة متخصصين فى المجال الدبلوماسي، والعلاقات العامة، وقناصل شرفيين يمثلون قارات العالم لإبداء ملاحظاتهم وللمفاضلة بين الحاصلين على أصوات متساوية.