هل يضرب الأهلي 3 عصافير بفوز واحد أمام المقاولون؟

يدخل الأهلي مباراته أمام المقاولون العرب في قمة مباريات المجموعة الأولى بالدوري المصري بغرض الفوز لتحقيق أكثر من طفرة في مشواره بالمسابقة.

الأهلي الذي يحتل وصافة المجموعة (26 نقطة) بفارق ثلاث نقاط عن سموحة المتصدر (29 نقطة) سيواجه المقاولون رابع الترتيب (23 نقطة) بغرض إبعاده عن المنافسة على المركزين المؤهلين للدورة الرباعية.

كما أن فوز الأهلي على المقاولون سيرفع الشياطين الحمر للجلوس على قمة جدول المجموعة بفارق الأهداف عن سموحة، حتى يوم السبت المقبل حين يلتقي الفريق السكندري مع الداخلية.

يذكر أن الأهلي سيواجه سموحة في مباراة مؤجلة من الجولة 14 يوم 25 أبريل في لقاء سيحسم إلى حد كبير قمة المجموعة وطرفي التأهل للدورة الرباعية.

ويحاول رجال محمد يوسف الذين نجحوا في الفوز بالمباراتين الأخيرتين الثأر من هزيمة الدور الأول على يد المقاولون 2-1.

على الصعيد الفني، يواجه يوسف صعوبات في إيجاد بدائل هجومية، بسبب غياب عمرو جمال للإيقاف، ومحمد ناجي "جدو" للإصابة.

والأمر نفسه في خط الوسط بسبب غياب محمود حسن "تريزيجيه" للإيقاف وشهاب الدين أحمد للإصابة.

لكن الجهاز الفني للأهلي سيدخل المباراة منتشيا بدخول أحمد خيري في قائمة الفريق لأول مرة منذ مدة طويلة بعد شفاءه من الإصابة.