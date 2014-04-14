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انقاذ السويس تطالب بفتح تحقيق في التعدي على مراسل اليوم السابع

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انقاذ السويس تطالب بفتح تحقيق في التعدي على مراسل اليوم السابع انقاذ السويس تطالب بفتح تحقيق في التعدي على مراسل اليوم السابع

النائب العام المستشار هشام بركات

طالب على أمين المتحدث الإعلامي باسم جبهة الانقاذ بالسويس، المستشار هشام بركات النائب العام بسرعة التحقيق فى واقعة التعدي على خالد حسين محرر جريدة اليوم السابع ” موقع 7 “، والذى تم التعدي عليه بطلق ناري أثناء تغطيته للمظاهرات بجامعة القاهرة ظهر اليوم .

وأضاف المتحدث الإعلامي للجبهة بالسويس، فى بيان اعلامي أن واقعة التعدي على الصحفيين بشكر متكرر، ظاهرة خطيرة ويجب التصدي اليها، والتحقيق فيها بشكل موسع والقبض على الجناة .

وتابع: أنهم يؤيدون ويدعمون دعوة ضياء رشوان نقيب الصحفيين بتنظيم وقفه موسعة يوم الخميس القادم ودعوة الصحف لتعليق العمل الميداني رفضا للتعدي على المحررين.

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