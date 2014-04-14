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الفرحة تعم أسرة الطفل “يوسف” بعد تحريره‎ من خاطفيه بالبحر الأحمر

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الفرحة تعم أسرة الطفل “يوسف” بعد تحريره‎ من خاطفيه بالبحر الأحمر الفرحة تعم أسرة الطفل “يوسف” بعد تحريره‎ من خاطفيه بالبحر الأحمر

عمت الفرحة أسرة الطفل المختطف يوسف عطية بعد قيام أجهزة الأمن بالبحر الأحمر من تحريره من خاطفيه بمحافظة قنا،واعترف المتهمون بخطف الطفل وطلب فدية مالية تقدر بـ2 مليون أمام اللواء صلاح فراج رئيس مباحث البحر الأحمر والعقيد عاصم الشريف وكيل المباحث بارتكابهم الواقعة ودور كل متهم منهم في القضية.

ووجهت أسرة الطفل الشكر لمباحث البحر الأحمر بعد استعادة الطفل بعد 8 أيام من اختطافه من جانب تشكيل عصابي من إحدي قري محافظة قنا مكون من 4 أشخاص ،وطلبوا من أسرته فدية قدرت 2 مليون جنيه لإطلاق سراحه وتمكن المقدم احمد لاين رئيس المباحث والرائد احمد نبيل معاون المباحث من القاء القبض علي المتهمين وترحليهم لمديرية أمن البحر الأحمر وتسليم الطفل لأسرته وسط فرحة غامرة ،وتحرر محضر بالواقعة ويباشر المستشار إيهاب مهنا رئيس النيابة التحقيقات .

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