بالصور .. وكيل وزارة الصحة بالفيوم يفتتح وحدة الكلى الصناعية بمستشفى الحميات

افتتح الدكتور مدحت محمد شكري وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وحدة الكلى الصناعية بمستشفى الحميات، وتفقد أعمال التطوير بالمستشفى ، وشدد علي سرعة التخلص من مخلفات التطوير والبناء بالمستشفى ، وتفقد أقسام الاستقبال والعيادات وصيدلية المستشفى، ووجه بضرورة الحفاظ علي خصوصية المريض بالعيادات الخارجية، وعلى ضرورة تفعيل الأرقام للمرضى للتخفيف من التكدس أمام العيادات والصيدلية، وبضرورة كتابة كيفية استخدام الدواء والعلاج على علب الأدوية .

وأعلن وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن لجنة من المديرية قامت بحملة علي المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة برئاسته وعضوية كل من الدكتور هاني أنورسيد مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور هاني محمد تاج الدين، وياسر جلال محمد مسئول العلاج الحر بالمديرية، حيث تم غلق عدد من المنشآت المخالفة وهي مركز حياة للأسنان ( لعدم الترخيص ) – معمل الدكتور للتحاليل الطبية ( لعدم الترخيص ) – معمل فحوص للتحاليل الطبية ( لعدم الترخيص ) – مركز النور للعلاج الطبيعي ( لعدم الترخيص ) – عيادة د . شيماء رمضان بسنورس ( لعدم الترخيص ) – قسم الحضانات بمستشفي عرفة ( لعدم ملائمة المساحة للعدد المدون بالترخيص) – فاترينة بيع النظارات بمركز دار العيون ( لعدم الترخيص ).

ووجهت اللجنة، إنذارات لاثنين من أكبر المستشفيات الاستثمارية بمدينة الفيوم، بالإضافة إلي معمل شهير للتحاليل، ومنحتهم اللجنة مهلة أسبوع لتلافي المخالفات .