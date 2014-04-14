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وهم نجمة ذا فويس في مهرجان الجمال

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وهم نجمة ذا فويس في مهرجان الجمال وهم نجمة ذا فويس في مهرجان الجمال

أقام الدكتور عادل حسني احتفالاً كبيراً لمهرجانه السّنوي "مهرجان الجمال" بحضور عدد كبير من نجوم الفن والموضة في كما تم تكريم الفنانين الذين حضروا الاحتفال.

ولقد كانت دورة هذا العام أكثر تميزاً، حيث تخللها عرض أزياء مميز لمصمم الأزياء هاني البحيري إضافة إلى حضور عدد كبير من النجمات حرصن على الظهور بإطلالات مميزة تتناسب مع مهرجان يتعلق بالجمال.

فتألقت درة بفستان مميز كان الأفضل بين النجمات الحاضرات، في حين لفت الانتباه فستان دينا والوشم المرسوم على أرجلها، أما المطربة وهم نجمة برنامج The Voice، فيبدو أنّها استمعت لنصيحة معجبيها وقررت تغيير الإطلالة التي ظهرت بها مؤخراً عندما ارتدت فيها العباية وقررت ارتداء هذه المرة فستان أحمر مميز زاد من جمالها وتألّقها.

وضم عرض أزياء هاني البحيري العديد من التّصميمات التي أبهرت الحضور وكانت كل تصميماته لفساتين السهرة مطرّزة فيما غلب عليها اللونين الأبيض والذهبي.

 

 

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