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حالة بطل العالم في الفورميلا 1 مايكل شوماخر تشهد تحسناً

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حالة بطل العالم في الفورميلا 1 مايكل شوماخر تشهد تحسناً حالة بطل العالم في الفورميلا 1 مايكل شوماخر تشهد تحسناً

تُحرز الحالة الصحية لبطل العالم في الفورميلا 1 Michael Schumacher تقدماً طفيفاً على الإصابة البالغة التي تعرّض لها، وذلك كما عوّدنا هو على إحراز الإنتصارات ونيل الكؤوس حتى أصبح بطل العالم، في الوقت الذي ينتظره العالم كله الأن ليتغلّب على المرض.

وأعلنت سابين كيهم المتحدثة باسم عائلة Schumacher أنّ Michael الراقد في مستشفى غرونوبل منذ 29 كانون الأول / ديسمبر الماضي يحقق بعض التقدم في حالته الصحية، وأضافت عبر القناة الأولى للتلفزيون الرسمي الألماني "اي ار دي" "أنّ هذا التقدم يجعلنا بطبيعة الحال سعداء جداً، كما يمنحنا الكثير من الشجاعة والأمل".

وجاء هذا الحديث لكيهم بعد أن سبق وصرحت في بداية الشهر الحالي أن Schumacher يعيش "لحظات من الإدراك واليقظة"، ومن خلال متابعتها لحالته الصحية استطاعت أن تميّز بين الاستيقاظ من الغيبوبة والوعي بالمحيط الخارجي، وأشارت إلى أنّ لحظات الوعي التي يعيشها المتسابق الإلماني تنبىء بإمكانية عودته للتفاعل مع الأخرين.

ومن جهة أخرى عبّرت المتحدثة عن غضب عائلة Schumacher من تناقل الشائعات الخاطئة حول حالة Michael الصحّية منذ لحظة وقوع الحادت، وأشارت إلى أنّ من يُطلق هذه الشائعات هم أطباء لا يقومون بمعالجة المتسابق.

وشكرت المتحدثة كيهم كل معجبي بطل العالم السابق للفورميلا 1 على محبتهم لمايكل وعلى دعمهم للعائلة ووقوفهم إلى جانبها في ظل هذه الأزمة.

يذكر أنّ Michael البالغ من العمر 45 عاماً قد تعرّض لحادث أثناء تزلجه على سفوح جبال الألب الفرنسية برفقة ابنه، أدّى إلى دخوله في غيبوبة دماغية فيما وأجريت له منذ ذلك التاريخ عمليتين جراحيتين في الرأس، الأمر الذي استدعى وضعه في غيبوبة مصطنعة لتخفيف الضغط عن دماغه، ومنذ 30 كانون الثاني / يناير الماضي يبذل الأطباء أقصى جهودهم لإيقاظ سائق الفيراري من هذه الغيبوبة.

 

 

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