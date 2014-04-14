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بطلة مسلسل "فاطمة" التركي إلى فلسطين مطلع الشهر المقبل

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بطلة مسلسل "فاطمة" التركي إلى فلسطين مطلع الشهر المقبل بطلة مسلسل "فاطمة" التركي إلى فلسطين مطلع الشهر المقبل

من المقرر أنّ تصل نجمة مسلسل "فاطمة" التركي، بيرين سات، إلى فلسطين لتشارك في أسبوع الموضة الفلسطيني الذي تقيمه شركة "موديلشيز" أول أيار/ مايو المقبل في رام الله العاصمة الثقافية لفلسطين.

وسيكون حضور النّجمة التركية باعتبارها ضيفة شرف في الحفل، كباقي عروض الأزياء التي تشارك فيها حول العالم.

يُشار إلى أنّ عرض الأزياء سيكون فلسطينياً بحتاً، بمعنى أنّ عارضي الأزياء والمصمّمين سيكونون فلسطينيين، فيما ستكون القطع المعروضة من إنتاج فلسطيني كذلك، وتحتوي على مطرّزات تراثيّة.

و ما سوف يميّز احتفال 2014 عن العام السابق هو تضمّنه عارضين من فئة الشباب إلى جانب الفتيات، فضلاً عن العارضين من الأطفال، وسط تحفّظات من قبل التّيارات الدينية في فلسطين.

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سيدتي