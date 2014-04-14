التعرّي يحرم بريطانية من لقب ملكة الجمال

في الوقت الذي أعطى التعرّي الاستعراضي المليء بالإيحاءات الجنسيّة الشهرة إلى كثيرٍ من نجمات العالم، إلا أنّه ارتدّ سلبياً في جانبه الإنساني على فتاة بريطانية، إذ حُرمت من المشاركة في مسابقة ملكة الجمال الوطنية.

فقد استُبعِدت Georgia Eden، البالغة من العمر 22 عاماً، من المشاركة في مسابقة ملكة جمال إنجلترا، لأنّها نشرت على الإنترنت صورة لها وهي عارية، في إطار حملة للتوعية على مرض سرطان الثدي.

وأبلغ منظمو مسابقة ملكة جمال إنجلترا المتسابقة بأنهم قرّروا استبعادها من المنافسة، بسبب صورتها التي جاءت مخالفة للأعراف، والتي أساءت إلى سمعة المنظّمة.

من جهتها، قالت Georgia: "أشعر بالإهانة من منظّمي المسابقة، فأنا مستاءة جداً من الاتهام الموجّه إليّ، لأنه ليس صحيحاً".

كما أوضحت Georgia أنّها نشرت صورتها مرّتين، على موقع "تويتر"، لأنّها وقّعت عقداً مع وكالة لندن للنمذجة، من أجل المشاركة في حملة توعية من أجل الكشف المبكر على مرض السرطان، وكان من شروطها الظهور عارية.

وكانت Georgia Eden قد قرّرت خوض هذه الحملة بعد أن فقدت إحدى صديقاتها العام الماضي، بسبب إصابتها بمرض سرطان الثدي.

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