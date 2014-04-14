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هل ينجح الفنانون المصريون في إعادة الفن إلى مساره الحقيقي

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هل ينجح الفنانون المصريون في إعادة الفن إلى مساره الحقيقي هل ينجح الفنانون المصريون في إعادة الفن إلى مساره الحقيقي

أقام اتحاد النّقابات الفنّية برئاسة الموسيقار هاني مهنى ورشة عمل بعنوان "آفاق الفنون وبناء الإنسان المصري" في المجلس الأعلى للثقافة في الأوبرا، تمحورت حول كيفية إعادة الفنّ المصري إلى مساره الصّحيح والارتقاء به، بعد أن تعرّض لموجات متلاحقة من التجريف خلال الفترة الماضية، أبعدته عن هدفه فى بناء الأمّة.

كما أكّد هاني مهنى أنّ الغرض من إقامة الورشة هو وضع آلية تنفيذية لما جاء في الخطاب الهام الذي ألقاه رئيس الجمهورية عدلي منصور، خلال الاحتفالية التى أقيمت الشّهر الماضي، بمناسبة الاحتفال بعيد الفنّ، الذي عاد مجدداً بعد غياب دام 33 عاماً، والذي جاء فيه: "إنّ كانت

وستظلّ مركز إشعاع فني في العالم العربي، حيث أسهم فنانوها ومبدعوها في نشر ثقافتها ولهجتها فى ربوع وطننا العربي، فيما كان أدبها إشعاعاً ثقافياً يرتقى بالذوق العام".

وشارك في الورشة كلّ من الفنّان محمود حميدة وعزت العلايلي وصفاء أبو السّعود وهاني سلامة والمخرج محمد النّجار وأشرف عبد الغفور وسامح الصريطي والموسيقار محمد سلطان والشاعر جمال بخيت وفاتن الحلو والأب بطرس دنيال والمخرج محمد فاضل، إلى جانب حضور وزيرة الإعلام زينب سويدان ووزير الثقافة صابر عرب.

 

 

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