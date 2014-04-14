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بالصور ميس حمدان وتامر عبد المنعم يتنافسان على جوائز برنامج”شكلك مش غريب”

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بالصور ميس حمدان وتامر عبد المنعم يتنافسان على جوائز برنامج”شكلك مش غريب” بالصور ميس حمدان وتامر عبد المنعم يتنافسان على جوائز برنامج”شكلك مش غريب”

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى برنامج “شكلك مش غريب” وهو النسخة العربية من البرنامج العالمي Your Face Sounds Familiar ،والذى من المقرر إذاعته بداية منم السبت19أبريل على شاشة MBC .

وتضم لجنة التحكيم كل من المخرج محمد سامى ،هيفاء وهبى،وحكيم الذى حل محل الفنان أحمد السقا.
> ويشارك بمسابقة البرنامج من النجوم في تقليد أيقونات الفن العربية والعالمية وهم لفئة الرجال: الممثل السوري عبد المنعم عمايري ومن كل من المغني ومقدم البرامج وائل منصور والممثل تامر عبد المنعم والمذيع التلفزيوني والبحريني خالد الشاعر.

وتواجههم كل من الممثلة ا ميس حمدان والفنانة اللبنانية باسمة والممثلة السوريّة ديما قندلفت إضافة الى نجمة “آرابز غت تالنت” الأميركية جنيفر فراوت.

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