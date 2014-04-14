ديانا حداد: لم أكرر تجربة المشاركة في برامج المواهب

تواجدت النجمة اللبنانية ديانا حداد في الكويت لتكون ضيفة شرف عرض أزياء لمجموعة "برجوازي". وبهذه المناسبة أقامت حداد مؤتمراً صحفياً في منتجع "هيلتون" للحديث عن هذه الفعالية كاشفة عن جديدها خلال الفترة المقبلة.

على هامش المؤتمر قالت ديانا في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": " أغنية " "La Fiesta" جمعتني مع المنتج الموسيقي الفرنسي المغربي الأصل ZAD وسعيدة بردود الفعل الواسعة بعد طرحها وعرضها منفردة من خلال الإذاعات الخليجية والعربية ، لقد تعبنا جميعاً في عملية السفر والتصوير والمونتاج ، وأخذت الأغنية جهداً كبيراً تستحقه نظراً لجمالها من جوانب متعددة، خصوصاً أنها تحمل اللون الغنائي المغربي الذي يعشقه جميع جمهور الوطن العربي أينما كان في أوروبا أو أميركا أو في بلاده ، وهذا من أهم أهداف تصويرها "، متمنية في الوقت نفسه الاستمتاع بجمال الطبيعة المغربية ومدينة مراكش تحديداً التي تم تصوير الأغنية فيها، كاشفة عن تصوير أغنيات جديدة لاسيما عقب طرح ألبومها الجديد قريباً.

أجّلت طرح ألبومي المقبل

وردّاً على سؤال "سيدتي نت" حول تقييمها لتجربتها الأولى مع شركة "روتانا"، " قالت:" كان من المفترض أن يتم التعاون منذ فترة طويلة وسارت الأمور إلى الاتفاق في الوقت المناسب ووقّعت عقداً لإنتاج ثلاثة ألبومات. وأنتهز الفرصة لأوجّه تحية إلى مدير شركة "روتانا" للصوتيات سالم الهندي على دعمه ولما أجده من تقدير داخل الشركة" .

أما عن ألبومها المقبل قالت ديانا إنها انتهت من تسجيل ما يقارب الـ 20 أغنية. وأضافت:" كان من المفترض أن يرى الألبوم النور غير أننا ارتأينا تأجيل طرحه إلى ما بعد رمضان. ويضمّ الألبوم مجموعة منوعة من الأغنيات هناك الخليجي والبدوي واللبناني والجبلي الذي تميزت فيه سيكون له نصيب الأسد من الأغنيات. ويشهد أيضاً تعاونات مع أسماء شابة وأخرى مخضرمة وسأعقد مؤتمراً صحفياً في حينها للحديث عن كافة التفاصيل".

نفت ديانا ما يثار عن غنائها باللهجة الخليجية فقط في السنوات الأخيرة موضحة " ألبومي الأخير يضمّ أغنيات بلهجات عدة ما بين الخليجي واللبناني والمصري والبدوي. ولكن لأن الأغنيات الخليجية هي التي صورت "فيديو كليب" أخذ البعض هذا الانطباع عني".

برامج اكتشاف المواهب سلاح ذو حدين

وبسؤالها عن رأيها في التواجد كعضو لجنة تحكيم في برامج المواهب أضافت ديانا: " كنت من أوائل الفنانات اللواتي خضن هذه التجربة حيث شاركت في برنامج "نجم الخليج" ولم أكرر التجربة لأنني على قناعة بأن التكرار لا يصب في مصلحة الفنان، رغم أن هناك زملاء نجحوا وتركوا بصمة." وأكدت أنها لا تمانع المشاركة كعضو لجنة تحكيم في برنامج مواهب شرط أن يضيف لها وقالت: " لا أمانع المشاركة شرط أن يضيف البرنامج إلى اسمي ولا يأخذ مني. وهذا نهج أسير عليه منذ سنوات". وشددت أن كثرة برامج اكتشاف المواهب يعدّ سلاحاً ذو حدين وأن الأصوات هي الضحية الوحيدة لهذه البرامج خصوصاً وأن هناك من يخرج من المسابقة ولا يجد من يساعده. وطالبت أن يتم عمل دراسة لتقديم عدد محدود من هذه البرامج .

وأشارت إلى أنها ترى هناك سياسة في إعلاء أسهم بعض هذه البرامج من خلال الاعتماد على الإثارة وقالت: " يتضح ذلك في بعض المواقف التي تحدث بين أعضاء لجنة التحكيم عن رأيهم في قضية اجتماعية ما وذلك لجذب المتفرج".

ديانا و"الديو" و" الحلم العربي"

كما أكدت ديانا أنها لا تمانع فكرة "الديو". ولكنها تتأنى في تنفيذها مستبعدة تنفيذ "ديو" نسائي خالص وأوضحت: " للأسف نحن العرب نخاف أن يطغى اسم أحدنا على الآخر. لذا لا نشاهد "ديوهات" أو "تريوهات" نسائية مثل الغرب. وعن نفسي لا أمانع الفكرة خصوصاً وأنني مع كل جديد يضيف إلى الفنان".

أما عن رأيها في دور الفنان في الأوضاع الإقليمية الحالية قالت:" من قبل كان الفنان يلعب دوراً مهماً من خلال فنه وقدمنا سابقاً أغنية " الحلم العربي" التي شارك فيها أكثر من 20 فناناً. وأتمنى تكرار هذه التجربة وأن تدعم وسائل الإعلام مثل هذه المشروعات. ولا نريد عملاً إنسانياً يحكي عن مآسي وإنما عن أحلام وآمال وانتصارات" .