غبريال عبد النور أطلق ألبومه "غنّيت" بحضور فنّي وإعلامي حاشد

أطلق الفنّان والموسيقي غبريال عبد النور ألبومه الثالث "غنّيت" من كلمات الياس ناصر في الفيرجين ميغاستور – أوبرا، وسط بيروت، بحضور فنّي وإعلامي حاشد بالإضافة إلى عائلة الشاعر ناصر.

موسيقى الألبوم من أعمال كلّ من شوبرت، شوبان، بيتهوفن، بوتشيني، تشايكوفسكي، هاندل وغيرهم من الموسيقيين العالميين، بالإضافة إلى نشيد السلام "نسينا لون النّار" الذي لحّنه غبريال عبد النور، وأدّاه خلال جولة إطلاق شعلة السّلام في لبنان والخارج، إلى جانب أغنية "إنت رفيقي" التي هي واحدة من أغاني إلياس ناصر القديمة ومن ألحان عازار حبيب. ولقد تمّ تسجيل الألبوم في ستوديو جو باروتجيان.

وقد شدّد السّيد سليم بصّال، صاحب شركة "رايت تراك"، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الفنّان عبد النور، قبيل توقيع الألبوم، على أهمية البعد العالمي لهذا العمل المهدى لروح الشاعر الراحل إلياس ناصر. وأضاف بصّال: "الشغل اللي انعمل كان جبّار جداً"، وهذا بفضل غبريال الذي استطاع أنّ ينسّق الكلمة على اللحن، والذي يعتمد هذا الأسلوب ويُغَنّى للمرة الأولى. وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الشاعر إلياس ناصر حيث هو".

أما الفنّان غبريال عبد النور فقال: "فرحتي لا توصف بوجودكم بيننا، أيها الأصدقاء والناس الأوفياء الذين تتابعونني باستمرار، كما أشكر ممثلي الوسائل الإعلامية، فبوجودكم أشعر أنّ لبنان وبيروت بألف خير".

وأضاف: "إلياس ناصر شاعر كبير، أعطى الأغنية اللبنانية بصمة مشرّفة وبهيّة ومشرقة، وهو أخ وصديق، ومن خلاله حقّقت حلمي. وهو أبدع هذا المزيج بين الغناء بلهجتنا اللبنانية على ألحان عالمية، خاصةً أنّي متخصص في الغناء الأوبرالي العالمي والغناء الشرقي والتجويد".

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