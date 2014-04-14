"أراب أيدول" يضرب أهم برنامج هواة في المغرب

ألغت القناة الثانية في التلفزيون المغربي الدورة العاشرة من برنامجها الجماهيري "أستوديو دوزيم"، الذي يُعنى باكتشاف الأصوات الشّابة بكلّ من المغرب والمغرب العربي وبلاد المهجر، بعد تبرير ذلك بتراجع نِسَب المشاهدة.

مصدر مطّلع قال إنّ "تخلّف البرنامج عن موعده صيف هذا العام يعود إلى تراجع نسبة متابعيه في دوراته الثلاث الأخيرة، وإلى المشاكل المالية التي تعيشها القناة الثانية، خاصةً وإنّها كانت تراهن سنوياً على "أستوديو دوزيم" لتحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، لكسب ثقة المعلنين ومحتضني البرنامج، الذي ذاع صيته في العالم العربي، حيث انطلقت منه أجمل الأصوات المغربية التي تحظى اليوم بقدر كبير من الشّهرة، كالمطربة دنيا باطما، التي شاركت في "أستوديو دوزيم" قبل التحاقها بالنسخة الأولى من برنامج "أراب أيدول"، إلى جانب لمياء الزايدي وغيرها".

ولم يستبعد المصدر أيضاً أن يكون انتشار برامج المسابقات الغنائية التي تطلقها كبريات القنوات الفضائية بدعم من شركات إنتاج ضخمة، ومساندة معلنين عالميين هي كلها أسباب تقف وراء إلغاء القناة الثانية لبرنامجها الجماهيري "أستوديو دوزيم"، الذي قد يعود إلى مشاهديه العام المقبل، إذا أتيحت للقناة ظروف أفضل لإنتاجه.

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