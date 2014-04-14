بلاغ من "الصحفيين" للنائب العام للتحقيق فى إصابة محرر اليوم السابع

وجه الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المحامى سيد أبو زيد، المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، للتقدم ببلاغ فورى للنائب العام المستشار هشام بركات، حول واقعة استهداف محرر اليوم السابع خالد حسين.

ومن جانبه، قال المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، لـ"اليوم السابع"، إنه انتهى من كتابة البلاغ بالفعل، مؤكداً أنه سيتقدم به صباح غد الثلاثاء.

وأضاف أنه وجه أحد المحامين لمرافقة عضو مجلس النقابة خالد البلشى، بمستشفى القصر العينى، حيث يخضع محرر "اليوم السابع" للتدخل الجراحى لاستخراج الرصاصة من صدره، وذلك لتحرير بلاغ بنقطة شرطة المستشفى، لحين تقديم البلاغ للنائب العام غداً.

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