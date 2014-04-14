"ثورة الإنترنت" تعلن عن خطواتها التصعيدية ضد الشركات

أعلنت صفحة "ثورة الإنترنت" عن بدء الإجراءات التصعيدية ضد شركات الإنترنت فى مصر، عبر حسابهم بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك عبر تقديم شكوى جماعية على مستوى فروع الجمهورية، للتعبير عن استياء المستخدمين من مستوى الخدمة وأسعارها.

وأضافت الصفحة أنها ستبدأ فى تنفيذ إجراءات التصعيد غدًا الثلاثاء والموافق 15 إبريل، وسيتم التجمع فى تمام الساعة الثانية ظهرًا على أن يتم التحرك فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، مؤكدين أن الفعاليات ستكون سلمية.

وأضافت الحملة "هننزل بشكل سلمى، وفى الوقت المحدد قدام الفروع، وهنلاقى أدمنز ومسؤلين الحملة وهنلتزم بكلامهم، ومش هنوقف الشارع ومش هنكتب على الحيطة ومش هنعمل أى شغب".