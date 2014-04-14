الداخلية: لم نستخدم الرصاص الحى ولسنا مسئولين عن استهداف الصحفيين

نفى اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، مسئولية قوات الشرطة عن استهداف الصحفيين خلال الاشتباكات مع طلاب الإخوان فى محيط جامعة القاهرة.

> وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، أن قوات الشرطة لا تستخدم الرصاص الحى فى فض المظاهرات، متهمًا طلاب جماعة الإخوان باستهداف الصحفيين لإثارة الذعر.

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