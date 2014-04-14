الإندبندنت: قيادات بارزة بمؤسسة “بلير” ضمن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين

ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية ، أنه وفقا لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة ، أن مؤسسة توني بلير الدينية لديها اثنين من كبار المستشارين على صلة وثيقة بالإخوان المسلمين .

و أضافت الصحيفة ، أن مؤسسة بلير التي تأسست عام 2008 وتهدف إلى مكافحة التطرف ، بمستشار مسلم عضو بجماعة الإخوان المسلمين، وهو الدكتور إسماعيل خضر الشطي، حيث إنه عضو بالمجلس الاستشاري لبلير ومستشار للحكومة الكويتية، وهو في نفس الوقت عضو بارز في الفرع الكويتي من الجماعة المحظورة في مصر والسعودية.

وإضافة إلى “الشطي”، لفتت الصحيفة البريطانية إلى وجود مستشار آخر تربطه صلات بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهو المفتي السابق للبوسنة والهرسك مصطفى سيريتش.