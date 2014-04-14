مجلس الوزراء يبحث توفير السلع الأساسية للمناطق الأكثر فقراً

عقد المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً ; لبحث إجراءات توفير السلع الأساسية للمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجاً.

وحضر الاجتماع السادة وزراء الزراعة ، والأوقاف ، والإعلام ، والتنمية المحلية والشباب والرياضة والتموين.

تناول الاجتماع بحث مقترح بخصوص إلغاء الجمارك على السلع الغذائية المستوردة ، وطرحها للمستهلكين بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع التابعة لوزارة التموين.

وتم مراجعة الاتفاق بين وزارة التموين ، وعدد من مستوردى ومنتجى السلع الزراعية على توريد هذه السلع للوزارة بأسعار مخفضة لطرحها فى نفس المناطق.

تخلل الاجتماع مراجعة الاتفاق بين وزارة الزراعة ، وعدد من أصحاب مزارع الأسماك ، واتحاد الصيادين ، واتحاد منتجى الدواجن لتوريد الأسماك والدواجن بأسعار التكلفة لإتاحتها فى المناطق الأكثر احتياجاً.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة الزراعة ، بتوفير الخضروات بأسعار التكلفة فى منافذ متحركة تغطى عدداً من المناطق.

كما ناقش الاجتماع بدء تطبيق منظومة توزيع الخبز فى مدن بورسعيد والسويس والاسماعيلية وسيتم التطبيق فى مدينة القاهرة بعد مدن القناة.