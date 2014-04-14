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الرئيس الأوكراني المعين يأمر في البدء بتنفيذ العملية الأمنية في شرق البلاد

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الرئيس الأوكراني المعين يأمر في البدء بتنفيذ العملية الأمنية في شرق البلاد الرئيس الأوكراني المعين يأمر في البدء بتنفيذ العملية الأمنية في شرق البلاد

الرئيس الأوكراني الجديد

وقع الرئيس الأوكراني المكلف من قبل البرلمان ألكسندر تورتشينوف، الاثنين 14 أبريل مرسوما بالبدء في تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني المؤرخ في 13 أبريل  حول “الإجراءات العاجلة لتجاوز الخطر الإرهابي والحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا”.

وهذا يعني أن تورتشينوف اعطى الضوء الاخضر للبدء في تنفيذ عملية امنية يشارك فيها الجيش الاوكراني ضد السكان المحتجين في شرق البلاد الذين يطالبون بجعل اوكرانيا دولة فدرالية واعتماد اللغة الروسية لغة رسمية ثانية في اوكرانيا.

هذا وجاء في المرسوم الذي تم نشره على موقع رئاسة الدولة أن قرار مجلس الأمن القومي والدفاع يعد وثيقة سرية. وكان تورتشينوف أعلن الأحد 13 أبريل  أن المجلس قرر إجراء “عملية شاملة لمكافحة الإرهاب” في شرق البلاد، وذلك بمشاركة قوات الجيش.

 

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