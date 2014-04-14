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سياسي جزائري: وضع بوتفليقة الصحي يحول دون ترشحه للرئاسة .. والانتخابات “مشبوهة”

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سياسي جزائري: وضع بوتفليقة الصحي يحول دون ترشحه للرئاسة .. والانتخابات “مشبوهة” سياسي جزائري: وضع بوتفليقة الصحي يحول دون ترشحه للرئاسة .. والانتخابات “مشبوهة”

بن فليس

 

قال السياسي الجزائري و المرشح للرئاسة، علي بن فليس، أن أعمال مشبوهة تتخلل الحملات الانتخابية بالجزائر، مشيرا إلى أنه قرر خوض الانتخابات رغم المشكلات والتزوير .

و أضاف بن فليس ، أن الجزائريون يتوقون لديمقراطية حرموا منها ، و أن رياح التغيير هبت على الجزائر وهذا واقع أكيد .

وتابع بن فليس ، “الجزائريون لن يسكتوا هذه المرة عن أي تزوير” ، مضيفا أن وضع الرئيس بوتفليقة الصحي يحول دون ترشحه للرئاسة .

و حول دور الشباب في حملته الانتخابية ، قال بن فليس ، أنه يعول على الشباب الجزائري في التصويت لي بالانتخابات المقبلة ، ، وأن مشروعه السياسي يهدف للمصالحة الوطنية بين الأطراف الجزائرية.

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