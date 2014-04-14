بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد كلية الدراسات الإسلامية للبنات‎

قام اللواء محمود عتيق ، محافظ سوهاج صباح اليوم بزيارة لكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بسوهاج تفقد خلالها الكلية للتأكيد على دور الازهر ودور الفتاة فى بناء المجتمع .

وخلال الزيارة قامت الكلية بتنظيم حفل بزيارة المحافظ والتى تعد الاولى من نوعها , وذلك بحضور الاستاذ الدكتور سعد خلف عبد الوهاب ـ عميد الكلية , و أ.د / محمود عبد اللطيف صالح ـ وكيل الكلية , والسادة اعضاء هيئة التدريس والجهاز الادارى بالكلية , وعدد من الطالبات بالكلية .

وخلال الحفل القى الاستاذ الدكتور سعد عبد الوهاب كلمة رحب فيها بالمحافظ مؤكدا على ان تلبيته للدعوة اكبر دليل على تواضعه الجم , واضاف ان زيارة الحاكم للعلماء تمثل تكريما وتشريفا لهم وفيها ايضا زيادة شرف للحاكم مؤكدا على انه اذا صلح الحاكم والعالم صلحت الامة جمعاء .

عقب الكلمة نظمت طالبات الكلية بعض الفقرات والقصائد الشعرية بعنوان ” سوهاج فى عرسها القومى ” و ” انا ابن الازهر الحانى ” وذلك للتأكيد على ان فكرة قبول الآخر موجودة فى الازهر الشريف منذ 1400 سنة .

وخلال كلمته بهذه المناسبة قدم محافظ الاقليم الشكر لعميد الكلية واعضاء هيئة التدريس والطالبات بالكلية على حسن الاستفبال والضيافة مشيرا الى ان تواجد سيادته بالكلية يزيده شرفا وفخرا , كما أكد سيادته على انه لتشييد البنية الاساسية بالمجتمع فانه يلزم بناء الانسان نفسه , وان المرأة والتى تمثل 49 % من شعب سوهاج عليها الدور الاكبر من الرجل فى بناء هذا الانسان , ولابد ان تكون هذه المرأة صالحة لتتمكن من تربية اولادها على الطريقة الصحيحة , وفى بعض الاحيان يكون للمرأة دور فى تربية زوجها من خلال تقويمه للطريق الصحيح وابعاده عن الطريق الخطأ .

واضاف ان الفتاة التى تتخرج من كليات الازهر الشريف تكون ذات دين وخلق مما يمكنها من بذل دور اكبر فى تربية ابناءها على هذا الدين وذاك الخلق وخاصة بعد ظهور بعض السلوكيات الجديدة على مجتمعاتنا ابان ثورة 25 يناير فاذا قام الازهر قامت مصر والامة العربية .

وفى نهاية الحفل قام عميد الكلية باهداء نسخة من المصحف الشريف الوزير تقديرا من الكلية وتكريما له .