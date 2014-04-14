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الطقس في الإمارات غدا

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الطقس في الإمارات غدا الطقس في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


> الرياح .. جنوبية شرقية  - شمالية شرقية / 14- 30 كم / ساعة بوجه عام تصل الى  36 كم/ساعة أحيانا على المناطق المكشوفة.


> البحر .. خفيف الى متوسط ويبلغ ارتفاع الموج من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى اربعة اقدام بالعمق.


> ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الواحدة و 24 دقيقة ظهرا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة السابعة و 12 دقيقة مساء.

 

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