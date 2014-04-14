ما حقيقة مقتل فضل شاكر؟

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونيّة خبر مقتل الفنان المعتزل فضل شاكر نقلاً عن وكالة "رويترز".

وما لبث أن تبين أن حساب الوكالة على موقع "تويتر" مزوّر، وأنّه يقوم بنشر الشائعات، ما دفع بكل من نشر الخبر إلى الاعتذار من قرائه على الخطأ غير المقصود.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل الإعلام شائعات عن وفاة فضل شاكر.

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