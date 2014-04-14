أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018 -
تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كارول سماحة في مهرجان "موازين"

Google+ Print
كارول سماحة في مهرجان "موازين" كارول سماحة في مهرجان "موازين"

تجدّد المطربة اللبنانية كارول سماحة لقاءها بجمهور مهرجان موازين 2014 ضمن فعاليات الدورة 13 المقرر تنظيمها في شهر أيار\مايو المقبل، حيث ستحيي كارول سماحة حفلاً فنياً ليلة الأربعاء في الرابع من حزيران\يونيو على منصة السويسي في الرباط .
ويأتي اختيار كارول سماحة حسب جمعية مغرب الثقافات المشرفة على تنظيم مهرجان موازين، نتيجة الشهرة التي تتمتع بها كارول في العالم العربي.
وكانت النجمة اللبنانية قد اجتذبت خلال الحفل الذي أحيته قبل ثلاث سنوات ضمن فعاليات مهرجان موازين ما يقارب 90 ألف متفرج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي