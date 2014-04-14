كارول سماحة في مهرجان "موازين"

تجدّد المطربة اللبنانية كارول سماحة لقاءها بجمهور مهرجان موازين 2014 ضمن فعاليات الدورة 13 المقرر تنظيمها في شهر أيار\مايو المقبل، حيث ستحيي كارول سماحة حفلاً فنياً ليلة الأربعاء في الرابع من حزيران\يونيو على منصة السويسي في الرباط .

ويأتي اختيار كارول سماحة حسب جمعية مغرب الثقافات المشرفة على تنظيم مهرجان موازين، نتيجة الشهرة التي تتمتع بها كارول في العالم العربي.

وكانت النجمة اللبنانية قد اجتذبت خلال الحفل الذي أحيته قبل ثلاث سنوات ضمن فعاليات مهرجان موازين ما يقارب 90 ألف متفرج.