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فيلم Gods of Egypt يواجه أزمة

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فيلم Gods of Egypt يواجه أزمة فيلم Gods of Egypt يواجه أزمة

يواجه فيلم Gods of Egypt الذي تصل ميزانيته إلى 150 مليون دولار والذي يتم تصويره حالياً في استراليا أزمة غير تقليدية، حيث جمع بعض النشطاء 15 ألف توقيعاً للاحتجاج على سيطرة الممثلين أصحاب البشرة البيضاء على الأدوار الرئيسية في حين أن أحداثه تدور في ، وطالبوا بتخصيص المزيد من الأدوار للمصريين والشرق أوسطيين. الفيلم من إخراج Alex Proyas ويشارك في بطولته الممثل الإسكتلندي Gerard Butler الذي يؤدي دور "ست" والممثل الأسترالي Geoffrey Rush الذي يؤدي دور "رع" والدنماركي Nikolaj Coster-Waldau في دور "حورس". من ناحية أخرى، لم يصدر لتاريخه أي تعليق عن الشركة المنتجة Lionsgate ولا عن المخرج حول هذا الموضوع. من المتوقع أن يتم اطلاق الفيلم في الصالات العالمية في 12 فبراير عام 2016

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