أنجلينا جولي تصف كيم كردشيان بالمثيرة الغبية

يبدو أن تغريدة نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian المتعلقة بسوريا استفزت النجمة العالمية، سفيرة الأمم المتحدة، Angelina Jolie، التي تهتمّ كثيراً بهذه القضيّة، لاسيّما بأوضاع اللاجئين السوريين.

فقد وصفت Angelina، التي سبق وحازت على جائزة عن أعمالها الإنسانية، Kim بـ"المثيرة الغبية"، وأعربت عن تذمّرها من رأي Kim وموقفها ونصحتها بالاكتفاء بتلفزيون الواقع، في إشارة إلى أن kim لا تفهم حقيقة الموضوع الذي تتناوله.

يُذكر أنّ kim كانت قد نشرت تغريدة دافعت فيها عن الأرمن السوريين، ودعت متابعيها على موقع "تويتر" من الطائفة الأرمنية إلى دعم حملة "#savekessab" المطالبة بـ"عدم السماح للتاريخ بإعادة نفسه" بحق الأرمن في كسب السورية، التي تتعرض لهجوم من التكفيرين، مضيفةً في تغريدة جرى تناقلها من قبل أكثر من 4 آلاف شخص: "إذا كنتم لا تعرفون ما يجري في كسب، ابحثوا في "Google"، إنه يكسر القلب! أنا كأرمنية كبرت على سماع الكثير من هذه القصص المؤلمة".