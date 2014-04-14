الجمهور التركي يحضر حفل وائل جسار في قبرص

بمناسبة افتتاح فندق "ماريت رويال"، أقامت مجموعة ماريت في قبرص نقوسيا لصاحبها ريحا أرار حفلاً دعت إليه وفداً من الإعلاميين ورجال الأعمال لقضاء إجازة نهاية الأسبوع في الفندق والتعرف إلى أقسامه ومطاعمه المطلة على البحر. وقد أقامت المجموعة بالمناسبة حفلاً أحياه كل من الفنانين جهاد عقل الذي قدّم عدة معزوفات موسيقة لمدة ساعة، والفنان وائل جسار الذي أطلّ عند الثانية عشرة وسط تصفيق حار من الحضور الذي تجاوب معه من أول أغنية قدمها "جرح الماضي". وقد أشعل الصالة رقصاً في "ميدلي" لبناني قدمه من أغاني المطرب وديع الصافي وخاصة أغنية "عندك بحرية يا ريس". وقد رقص على إيقاع الأغنية الجمهور التركي الذي أبدى إعجابه بصوته والأغنية، ونادوه بكلمة "أحسنت" لينتقل إلى أغنية الموسيقار ملحم بركات "شبّاك حبيبي" وغيرها من أغنيات وائل الخاصة.